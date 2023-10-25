退選仍重傷民進黨！馬文君輸了 趙天麟「親中舔共」聲量奪冠
民進黨立委趙天麟被爆婚外情，與一名中國籍女子多張親密照曝光後，引發熱議，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫分析，趙天麟在10月23日當天「收穫」7000多則聲量，10月24日遭全面「炎上」，單日聲量156086則；民進黨昨天總體聲量中，與趙天麟有關的話題佔比高達76％。
記者陳佩君／台北報導
TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年10月1日至10月24日之間趙天麟的網路輿情聲量走勢，結果發現，趙天麟本月初聲量表現低靡，直到10婚外情醜聞爆發前，平均每日聲量不到500則；趙天麟在10月23日當天「收穫」7000多則聲量，10月24日遭全面「炎上」，單日聲量156086則，不少網友製作梗圖諷刺趙天麟「本年度最親中立委」、「實測愛情摩天輪」、「兩岸和平交流使者」、「抗中是工作，親中是生活」，也有不少親綠意見領袖直接點名痛批趙天麟應退選。
據數據分析，在10月24日當天，民進黨總體聲量中，與趙天麟有關的話題佔比高達76％，無疑已經成為「一人毀全黨」的「豬隊友」；而關於黨主席賴清德的聲量中，也有27％與趙天麟有關，儘管從數據來看，賴清德沒有直接被波及，但相關聲量佔比將近3成，難怪被網友嘲諷「信賴台灣」的競選口號已變成「性lie台灣」。
TPOC台灣議題研究中心提到，進一步比較今年7月1日至今，曾被綠營點名罵「親中」的政治人物，包括訪美時批評美方將台灣「武器化」的前總統馬英九、捲入潛艦洩密案的馬文君、連署凍結潛艦預算的立委吳斯懷、嗆民眾「你討中共打」的基隆市議員呂美玲等人，統計他們在網路上與「親中舔共」相關的話題聲量，結果顯示，趙天麟的「親中舔共」聲量在短短一天內，創造19374則聲量「勇奪第一」，遠超馬英九的1.1萬則、馬文君的6000多則、呂美玲的3000多則、吳斯懷的1000多則。
TPOC台灣議題研究中心指出，由此也凸顯，民進黨長期將「抗中」視作神主牌，每當選舉就操作兩岸議題，如今卻可能因趙天麟出軌醜聞踢倒鐵板。