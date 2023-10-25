MLB／紅襪難堪賽季、張育成不被重用 球團開始砍人、總裁先遭殃
美國職棒大聯盟MLB我國好手張育成今年效力的波士頓紅襪隊，本季表現不盡理想，78勝84敗的戰績在美聯東區敬陪末座，也無緣季後賽。而原先的總裁Chaim Bloom也在9月14日遭球隊解僱，而紅襪隊也傳出將聘請熟悉的面孔Craig Breslow，來接替Bloom原先的總裁位置，擔任棒球營運總裁。
實習記者陳品翔/綜合報導
根據美國媒體《波士頓環球報》的記者Alex Speier 及Micahel Silverman報導，芝加哥小熊隊助理總裁Craig Breslow，已接受紅襪隊對該職位的報價。Breslow是前大聯盟投手，曾在2013年效力波士頓紅襪隊時，拿到世界大賽冠軍。Breslow在先前一直擔任小熊隊的助理總裁和投手高級副總裁，他因重振了小熊隊的投手發展，而受到外界讚譽，小熊隊也從在投球發展方面最差的團隊之一，變成了一個讓外界非常感興趣的團隊。
Craig Breslow從2005年到2017年在大聯盟共計投球了12年，他在2006年第一次效力紅襪隊，然後在12年至15年重返球隊。生涯曾效力聖地亞哥教士、克利夫蘭印地安人、明尼蘇達雙城、奧克蘭運動家、亞利桑那響尾蛇和邁阿密馬林魚等隊。而Breslow被認為是棒球史上最聰明的球員之一，他是耶魯大學分子物理和生物化學專業的畢業生，如今，他將有機會把自己的智慧帶到紅襪隊，紅襪能否在新賽季打出亮眼表現，值得關注。