NBA／太陽第3節進攻當機 Booker：不擔心！但防守仍有進步空間
NBA 23-24賽季今（25日）正式展開，鳳凰城太陽客場出戰金州勇士，雖「三巨頭」僅有Kevin Durant、Devin Booker出戰，但仍以108:104險勝勇士，本場砍進32分的Devin Booker在賽後訪談時，也談到本季球隊最大的不同，與需要在比賽中做出什麼改變，其中也談到此戰球隊第三節被勇士打出40:19的攻勢，並直言，「不擔心進攻，但防守仍有進步空間。」
記者張志宇/綜合報導
對於現在的太陽「三巨頭」與當年殺入冠軍戰的太陽有什麼不同，Booker則透露，「這支太陽與當年那支很不一樣，現在我們經驗豐富，從上到下，教練組到選手，這只是我們的第一場球，我們都是互相依賴的，經驗會是我們最好的優勢。」
此戰太陽在第3節僅拿下19分，更被勇士打出單節40:19的攻勢，對此Booker直言，「這只是第一場比賽，我們還有很多事情要做，球隊還有很大的進步空間，尤其是在防守上面，我並不擔心我們的進攻，但是我想說的是，『我們現在狀態都不錯』。」
Devin Booker此戰出場37分鐘，21投13中，三分球8投3中，抓下6次籃板與8次助攻，砍進32分，正負值為+5、Kevin Durant同樣出場37分鐘，22投僅7中，摘下10籃板、3助攻，拿下18分。