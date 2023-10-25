爆藍白政黨協商原本是今天！侯友宜：柯文哲別再拖、快速回應民意

趙天麟退選立委　柯建銘稱明智之舉「接棒人選最晚下周出爐」

▲柯建銘接受網路節目專訪，提及趙天麟宣布退選設立停損點是明智之舉，接棒人選最晚下周出爐。（圖／Yahoo TV齊有此理提供）
▲柯建銘接受網路節目專訪，提及趙天麟宣布退選設立停損點是明智之舉，接棒人選最晚下周出爐。（圖／Yahoo TV齊有此理提供）

記者陳威叡／台北報導

已婚的民進黨立委趙天麟捲入婚外情風波，昨深夜坦承是「錯誤的往事」，太太知悉並獲原諒，不到1天時間再拋出震撼彈宣布退出立委連任，將從參選人身分無縫接軌為助選志工，盡全力助選。對此民進黨立法院黨團總召柯建銘今（25）日接受媒體專訪表示，認為退選設立停損點是明智之舉，更反問國民黨立委馬文君情節嚴重是否也要退選，至於誰接棒趙天麟參選， 馬上會有答案，最晚下周要出爐。

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯建銘今日接受網路直播節目「齊有此理」專訪，被問及趙天麟退選一事，柯建銘指出，是否退選照本人會考量，內部也會想，但一定要有明快的抉擇，自己也認為退選是最好的做法，大家都清楚影響的不是只有南部立委選情，「設立停損點是明智之舉。」

柯建銘反問，趙天麟宣布退選立委坦然面對，那馬文君情節明顯更嚴重，是否也要退選，現在在審查中央總預算，國防部預算部分共有400多件提案，馬文君就提了100多案，而外界質疑趙天麟，「那有問題就去告沒有關係，他很坦然。」

至於趙天麟退選由誰來接棒，柯建銘說，黨內機制會處理這些事情，集體領導會找出最好的人選，也當然會找到很強的人出來，馬上會有答案，最晚下周要出爐。

趙天麟捲婚外情深夜致歉　不到1天再拋震撼彈宣布退選立委

宣布退選今赴立院審預算　趙天麟原訂上午受訪未現身

籲馬文君退選　洪申翰：2024選舉是護國跟賣國的選擇

退選仍重傷民進黨！馬文君輸了　趙天麟「親中舔共」聲量奪冠

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞