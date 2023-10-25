趙天麟退選立委 柯建銘稱明智之舉「接棒人選最晚下周出爐」
已婚的民進黨立委趙天麟捲入婚外情風波，昨深夜坦承是「錯誤的往事」，太太知悉並獲原諒，不到1天時間再拋出震撼彈宣布退出立委連任，將從參選人身分無縫接軌為助選志工，盡全力助選。對此民進黨立法院黨團總召柯建銘今（25）日接受媒體專訪表示，認為退選設立停損點是明智之舉，更反問國民黨立委馬文君情節嚴重是否也要退選，至於誰接棒趙天麟參選， 馬上會有答案，最晚下周要出爐。
記者陳威叡／台北報導
柯建銘今日接受網路直播節目「齊有此理」專訪，被問及趙天麟退選一事，柯建銘指出，是否退選照本人會考量，內部也會想，但一定要有明快的抉擇，自己也認為退選是最好的做法，大家都清楚影響的不是只有南部立委選情，「設立停損點是明智之舉。」
柯建銘反問，趙天麟宣布退選立委坦然面對，那馬文君情節明顯更嚴重，是否也要退選，現在在審查中央總預算，國防部預算部分共有400多件提案，馬文君就提了100多案，而外界質疑趙天麟，「那有問題就去告沒有關係，他很坦然。」
至於趙天麟退選由誰來接棒，柯建銘說，黨內機制會處理這些事情，集體領導會找出最好的人選，也當然會找到很強的人出來，馬上會有答案，最晚下周要出爐。