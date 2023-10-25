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邵庭退出電商月收少百萬靠老本過活　爆哭駁割韭菜親解內幕

▲邵庭講到退出電商經過，一度爆哭，反駁割韭菜，直言「電商賺爆了」。（圖／記者黃盈容攝）
▲邵庭講到退出電商經過，一度爆哭，反駁割韭菜，直言「電商賺爆了」。（圖／記者黃盈容攝）

記者黃盈容／台北報導

37歲女星邵庭日前退出年收破億的電商及火鍋店經營，宣布「電商女帝，下台一鞠躬」！她今（25）日出席《公視兒少 奔放前行》記者會，再次強調是為了全心救助流浪動物，退出經營後她每月少賺了至少百萬元，目前先靠老本過活。說到上個月和合夥人溝通經過，邵庭不禁情緒激動爆哭，啜泣感謝對方支持諒解，並表示：「一堆人很不能理解為什麼動物對我這麼重要，也有網友說這理由不合理，說一定是電商不賺錢，我要割韭菜，但我想說『電商賺爆了』！」

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邵庭成立電商品牌「POPOLA」將邁入第7年，她從昔日「宅男女神」變身「電商女帝」，升格成營收破億的成功企業家，後來在大安區開火鍋店「涮辛酸」。上週無預警宣布退出電商和火鍋店經營，震驚各界，也不禁讓人好奇是否有內幕。

邵庭也解釋，退出真的是為了專心投入救助流浪動物，並透露，曾花一個月每晚8點到凌晨2點駐守在公園，總共抓到14隻流浪貓，而投入大部分心力與時間的她，也意識到這樣對合作夥伴、消費者都不負責任，深思熟慮後，她決定退出電商跟火鍋店經營。

▲邵庭卸下「電商女帝」頭銜，將專心投入救濟流浪動物。
▲邵庭卸下「電商女帝」頭銜，將專心投入救濟流浪動物。（圖／記者黃盈容攝）
邵庭和合夥人溝通後，雙方「和平分手」。她目前只能靠老本過活，嘆說：「不知道可以燒多久，因為我跟爸媽的房貸都還沒付完，現在還租了工作室照顧流浪動物，加上每月飼料費上萬」。

對於大眾好奇，是否電商不賺？她坦言前2年賺很多，後來擴大經營，支出也相對多一些，但儘管後期沒賺那麼多，「但真的沒有網友說割韭菜不賺錢！」

邵庭坦言，大眾很難想像她就這樣放下，「當你到了某一個程度，終於有能力去做，以前做不到的事情，甚至是這不可能是一個賺錢的事情的時候，你對自己的認同跟使命感會覺得很重要。」本來家中就養了3狗6貓的邵庭，現還有12隻貓等送養，但她為毛孩們勞心勞力絲毫不嫌苦。

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