台籃失速列車／扯！林宜輝46顆三分轟142分　346分也破全運會紀錄

今年夏天台灣籃壇既混亂又動盪，從ME TOO 事件延燒開始，黃金世代球星楊敬敏遭殃，接下來PLG執行長陳建州也被捲入、被迫下台，似乎已預告「台籃失速列車」已經啟動。接下來林秉聖雙包案，中華籃協也因U16亞錦賽沒資格案處理失當成砲灰，樁樁件件都讓台籃躍上新聞版面，如今又爆發SBL球員吳季穎涉嫌打假球案，T1雲豹羅振峰也中標，連全運會籃球也出現消極比賽，球員單場狂轟142分的誇張成績，件件樁樁都重創籃壇形象。 我是廣告 請繼續往下閱讀 112年台南全國運動會籃球項目台中市出戰金門縣出現超扯數據！台北台新戰神37歲資深老將林宜輝代表台中市出賽，單場砍下46顆三分球，狂轟142分，創下全運會單場得分紀錄，而金門縣羅鈺群也投進44顆三分球，攻下136分，最終金門縣以182：164擊敗台中市。本場比賽為台中市與金門縣爭奪5、6名，據了解，此戰雙方已有默契，消極防守避免受傷，也讓比賽淪為投籃練習。甫開賽雙方互相進攻，但第二節雙方開始消極比賽打默契球，林宜輝和羅鈺群輪流猛投三分，最後一節金門羅鈺群更投進25顆三分球。此戰林宜輝與羅鈺群合計投進90顆三分球，其中林宜輝砍進46球，羅鈺群投進44球，兩名昔日SBL達欣虎隊友合砍90記三分，同時林宜輝攻下142分，羅鈺群也轟下136分，皆打破老國手周海容在上世紀區運會時代締造的單場112分紀錄。此外，金門縣182：164擊敗台中市拿下第5名，兩隊合計拿下346分同樣刷新全運會大會單場得分紀錄。台籃失速列車／稱T1粗暴無理 太陽球團：將循法律途徑捍衛權益台籃失速列車／T1聯盟後續恐還有變動 啟動記者會宣布因故延辦台籃失速列車／臺中太陽財務審核未過、失去資格 T1確定只剩5隊台籃失速列車／PLG面臨生存危機 陳建州可能回歸、再扮演救世主