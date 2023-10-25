泰國成中國富豪海外置產首選！揭露投資地段城市　專家曝三大考量

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自2018年起，中國人成了泰國公寓單位最大組的海外買家群體，俄羅斯、美國、英國和德國的買家則緊追其後。泰國房地產資訊中心指出，去年首九個月，中國買家搶購了泰國共3652個公寓單位，總價值高達179.4億泰銖（約新台幣159億7158萬9114元）。
另外，中國家庭還將孩子送往泰國的國際學校求學，並讓父母也留在泰國照顧孫兒們，今年年初曼谷新加坡國際學校 (SISB.BK) 的中國學生比例從 4 個校區的3,100名學生人數上升到12%至13%，超過了 2019 年大流行前的6%。
事實上，「潤學」已成為中國青年的潮流，並成為中國網路的熱門話題。「潤」意為Run，取其拼音run，指的是為生存福祉而逃跑，尤指移民海外。而中國的資產階級則直接以海外置產的方式，來響應這個潮流。
亞洲房產科技集團居外IQI（Juwai IQI）按照諮詢量發布的數據揭露，2018年至2021年期間，泰國房產一直都是中國買家心中的首選，僅在去年滑落至澳洲、加拿大和美國之後，雖然泰國政府規定當地一棟公寓樓內可賣給外國人的單位不可超過49%，但仍擋不了中國人置產的熱衷。
除了送孩子求學以及海外投資考量，中國資產階級也考慮到未來養老的環境，生活機能方便又有眾多購物商場的曼谷，2023年市中心的一個住屋單位只需約60萬人民幣（約新台幣261萬5446元），考量到未來房價還會漲，讓中國資產階級紛紛玩起「海外置產」的房市遊戲。