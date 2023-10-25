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8成退休者無所事事！柯文哲推「壯世代文化運動」：發展長壽經濟

▲台灣民眾黨總統參選人柯文哲競選總部召開「開創壯世代，美好第三人生」政策記者會。（圖／記者呂炯昌攝，2023.10.25）
▲台灣民眾黨總統參選人柯文哲競選總部召開「開創壯世代，美好第三人生」政策記者會。（圖／記者呂炯昌攝，2023.10.25）

記者呂炯昌／新北報導

台灣民眾黨總統參選人柯文哲競選總部今（25）日召開「開創壯世代，美好第三人生」政策記者會，台灣將邁入超高齡社會，柯文哲認為，現在許多長者愈活愈年輕，不是傳統觀念上的「銀髮族」，應該正名55歲以上的人為「壯世代」（strong generation），他並提出「壯世代文化運動」，要讓「銀髮海嘯」轉為「長壽經濟」，打造下一座台灣護國神山產業。

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「開創壯世代，美好第三人生」政策記者會，也是柯文哲首場正式在新莊競選總部召開的大型活動。記者會由資深媒體人張啟楷主持，並邀請壯世代教科文協會理事長吳春城、政大勞工所所長劉梅君、和沛科技創辦人翟本喬、台灣經濟研究社社長孫智麗等專家學者與談，民眾黨秘書長周台竹、競選總幹事黃珊珊、民眾黨新北市議員陳世軒也陪同參加，柯文哲與來賓們一同並切蛋糕慶祝新莊競選總部啟用。

柯文哲開宗明義指出，台灣出生率持續下滑，全球倒數第1名已是國安問題，到了2050年，台灣65歲以上人口達全人口的1/3；臨終前平均臥床時間長達8年，成為國家重大負擔。

柯文哲表示，政府長照預算95%用在照顧15%失能者，忘了其他85%仍身強體壯的人；55歲以上的人擁2/3社會資產，退休後卻不敢花錢。根據統計，台灣估有3兆元儲蓄，其中2兆都是55歲以上所有，若因觀念保守，導致社會財富流通停滯，就易淪為「死水型社會」。

柯文哲指出，「老不是問題，快速老化才是問題！」，2014年他上任台北市長時，台北市65歲以上的人僅14%，到2020年就逾20%，全台灣也是相同趨勢，高齡化速度過快，社會福利等制度會來不及趕上。他也提到，台灣問題在於「過50歲後勞動參與率下降」，65歲以上勞動率台灣僅8.4%，但南韓32%、日本24%，台灣目前缺工問題嚴重，解方不是引進外籍勞工，就是鼓勵大家繼續工作。重點是思想改變，讓「銀髮海嘯」變成國家發展動力。

柯文哲提出三大解方，第一，柯表示要對55歲以上提出「壯世代文化運動」，首先是「政府帶頭正名，去除老人的負面標籤」，其次是「成立第三人生大學」，讓退場大學養生村化，讓壯世代積極追求人生；第三是「數位正義轉型」，弭平世代間數位落差。

柯文哲指出，第二，柯提倡要鼓勵壯世代繼續生活、繼續工作、繼續消費，相關的「長壽經濟」，有望成為台灣新的「護國神山」產業，但相關的退休法規要修改，鬆綁勞動、金融法規；成立國家級的「高齡研究所」（Age Lab），仿當年資策會、工研院模式，推動研發、技轉、育成、培育新創。這樣的「長壽經濟」成功，可以典範輸出至港、星、馬、中國大陸等，當觀念領先，可以搶下東亞3億高齡人口市場。2025年台灣相關商機估達3兆5937億元新台幣，較2001年成長4.4倍，已是不容忽視的商機趨勢。

柯文哲也提到，第三，，他規劃在行政院底下成立「壯世代發展委員會」，由部會層級統籌推動各項事務，同時併入少子化辦公室、高齡化辦公室，專責世代共融；另外，「2025世界壯年運動會」會在雙北舉辦，結合台灣進入超高齡社會趨勢，要培養壯世代選手奪取金牌，帶動壯世代運動潮，接續發展《運動產業創新條例》。

▲台灣民眾黨總統參選人柯文哲競選總部今（25）日召開「開創壯世代，美好第三人生」政策記者會，柯文哲與來賓切蛋糕慶祝競總開幕。（圖／記者呂炯昌攝，2023.10.25）
▲台灣民眾黨總統參選人柯文哲競選總部今（25）日召開「開創壯世代，美好第三人生」政策記者會，柯文哲與來賓切蛋糕慶祝競總開幕。（圖／記者呂炯昌攝，2023.10.25）

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