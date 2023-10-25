麥當勞NewJeans禮盒來了！「粉絲跳舞才能抽」　大麥克舞挖出幫QQ

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不過仔細看官方公佈的「Chicken Dance 影片」，舞步並不簡單，《NOWnews》記者也訪問到NewJeans粉絲王先生，他表示這次舞蹈對自己來說可能不會很難，但是份數太少，覺得自己不會抽到；而同為NewJeans粉絲的李小姐就說「之前麥當勞也有大麥克跳舞的活動，但這次NewJeans真的好難，我學不起來，而且禮盒份數只有100份，應該直接放棄參加抽獎活動」。
事實上，過去在10年前，麥當勞當時候慶祝大麥克登台30週年，找來羅志祥代言，推出「麥克瘋舞」，只要唱跳麥克瘋舞就能享有大麥克買一送一，當時候不少人覺得舞步簡單，雖然在櫃檯大唱太跳尺度要非常開，但當時仍然有不少人挑戰成功，而細看舞步，這次NewJeans的「Chicken Dance」也確實比「麥克瘋舞」還要難一些。
📍活動期間：2023/10/24至2023/11/8
📍觀看NewJeans「Chicken Dance」舞蹈教學
📍使用 IG Reels 官方音訊上傳發佈自己的 Chicken Dance 影片。
📍將帳號設定為公開，並於該 Reels 【標註人名處】@mcdonaldstw、#ChickenDance這樣跳，即可抽麥當勞驚喜好禮（限量100個）