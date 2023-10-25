▲無乳癌家族史竟有復發高風險！　新型輔助療法降3成復發率

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乳癌轉移至淋巴結 三階段治療策略張渭文表示，王小姐雖然沒有乳癌家族史，但術後的病理報告顯示，清除下的20顆淋巴結中仍有5顆有癌細胞轉移，屬於高復發族群。經過與醫療團隊充分溝通後，患者於術後接受了賀爾蒙治療並搭配「細胞週期抑制劑」輔助治療，進一步降低復發的機率，除輕微腹瀉的反應外，目前生理機能恢復良好。
術前：輔助化學治療
手術：內視鏡輔助乳腺全切除手術＋腋下淋巴廓清＋乳房重建
術後：荷爾蒙治療＋細胞週期抑制劑
抑制癌細胞分裂 細胞週期抑制劑成效顯著張渭文說明，台灣的乳癌患者中，約有7成是荷爾蒙陽性（ER+ / HER2-）乳癌，雖然此類型的癒後最好，但隨著期別越高，復發風險也隨之上升，早期乳癌術後約3成病人在術後2年內復發，且8成以上患者是在術後5年內復發。
乳癌治療方式包括手術、化療、免疫治療、標靶治療還有荷爾蒙治療。若屬於高復發族群可選擇新型輔助性治療—口服細胞週期抑制劑。張渭文說明，「細胞週期抑制劑」能抑制癌細胞的分裂，過去用於治療荷爾蒙陽性轉移性乳癌，成效顯著。
最新研究也發現，運用此類藥物有助降低近逾3成早期乳癌的復發率，改變許多高風險患者的命運，因此透過全身性的輔助治療來消滅躲藏在體內的癌細胞，是治癒早期乳癌的關鍵。
醫師鼓勵患者，隨著健康意識抬頭、篩檢的推廣與治療藥物的進步，早期乳癌的治癒機率也逐年提升，乳房切除手術只是乳癌治療的一環，根據不同的乳癌型態與期別，給予相對應的全身性輔助治療藉由多管齊下的治療，可提高戰勝乳癌的機會！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59614
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