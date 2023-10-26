立委轟加熱菸審查太快！民調：近6成民眾不希望加速通過

民調結果顯示，超過6成5的民眾，身邊已有親友使用過加熱菸，顯示不少民眾對於新興菸品，具有一定程度的了解，同時反映出，雖現行加熱菸尚未開放，但加熱菸市面氾濫問題已經相當嚴重，多數民眾皆已接觸使用加熱菸，正好呼應反菸團體日前痛斥菸商利誘國內旅行社及導遊，成為行銷加熱菸入境管道。政府是否落實查緝非法流入市面的加熱菸、國健署健康風險評估審查小組是否應該更加公開透明，讓審查委員的發言意見公諸於官網讓各界檢視，而非只是更新審查業者文件的進度表格，再次引發各界討論。
日前國民黨立委林為洲、民眾黨立委賴香伶要求國健署健康風險評估審查小組應公開審查會議資料，林為洲更在立法院質詢時提及，相關的審議小組人員都沒補齊，就要通過加熱菸上市通行「有那麼急嗎？」，對比民調結果，有近6成民眾表示「不希望」衛福部盡速通過加熱菸上市審查，高達9成民眾同意「政府應該公開審查過程，向民眾說明審查專家成員名單、審查流程與標準、上市後追蹤與監督機制」，再次顯示多數民意認為加熱菸審查應透明公開，絕不能貿然暴衝開放，卻未見政府舉辦公聽會回應。
反菸團體則數次呼籲政府應正視加熱菸在青少年間氾濫問題，在本次民調結果也顯示超過76%民眾認為加熱菸吸引青少年。若貿然開放加熱菸，無疑是大開青少年菸害防制倒車，政府是否已做好青少年拒菸教育，管制加熱菸販售管道等配套，成為加熱菸上市爭議之一。
開放加熱菸從民調結果觀察似乎有害無利，各界聲浪都在放大檢視加熱菸的開放時程，更希望審慎嚴格審查加熱菸的各項影響，並由政府公開資訊讓大眾檢視，甚至召開公聽會、進行專案報告，才能完成健康風險評估。菸害防制法修正草案通過，顯示台灣對於不合時宜的法規，有新一步的歷程，但民意同時希望努力跨進這一步，千萬不該為了「趕鴨子上架」貿然開放，而白費了前期努力，各界都在關注、企盼，政府能在最後一哩路堅守審查機制，杜絕私菸、不合法的加熱菸，在市面橫行流通。
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