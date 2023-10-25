窒息佔領56年！UN秘書長稱哈馬斯襲擊「事出有因」　以國怒轟下台

我是廣告 請繼續往下閱讀
古特瑞斯指出，哈馬斯在10月7日發動的突襲行動固然駭人，但並非憑空發生，強調「事出必有因」。他認為巴勒斯坦人56年來經歷了令人窒息的佔領，親眼目睹自己的土地不斷被吞噬，每天飽受暴力、人民流離失所、家園被拆毀，經濟也受到抑制，「對透過政治解決困境的希望，已經破滅」。
最後古特瑞斯補充稱，「當然，巴勒斯坦人民的不滿不能成為哈馬斯發動攻擊的理由，但哈馬斯的襲擊行為也不能成為對巴勒斯坦人民進行集體懲罰的理由。」
不過古特瑞斯的言論引起以方強烈不滿，以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）猛烈抨擊古特瑞斯，表示聯合國秘書長理解「對於兒童、婦女和老年人的大規模謀殺行動」，令人震驚，質疑古特瑞斯與當地的現實完全脫節，「他的言論正當化恐怖主義和謀殺的理由，很遺憾持有這種觀點的人是大屠殺後成立的聯合國的領袖。」爾登直指古特瑞斯「無資格領導聯合國」，要求他立即請辭。
以色列外長柯恩（Eli Cohen）也質疑古特瑞斯生活在哪個世界，並舉著被哈馬斯綁架的兒童照片，表示，「當有人矢言要殺死並消滅你的存在，你怎麼能同意停火？」隨後柯恩還取消了與古特瑞斯的雙邊會談，並在社群平台X（原推特）上指出7日的突襲發生後，已不存在採取平衡做法的空間，重申哈瑪斯必須從世界上消失。
更多「以巴戰火再起」相關新聞。