巴西外交官墜樓案！應曉薇幫發聲嗆「24hr內回應」 外交部3聲明
我國駐巴西聖保羅辦事處組長王之化，今年3月墜樓身亡，遺孀質疑丈夫墜樓是因生前遭辦事處長馮光中霸凌，其親友在藍營民代陪同下提出告訴，台北地檢署在馮光中返台後，23日以被告身分，傳喚其到案說明，歷經4小時偵訊，檢察官諭令10萬元交保，對此，台北市議員應曉薇今（25）日指控外交部對於此案「我行我素、不對外說明、連對外新聞稿都沒有」，要求在24小時內說明並給家屬交代，外交部則做出3點回應。
記者林莞茜／綜合報導
外交部指出，此案已進入司法偵查階段，外交部持續在不影響案件偵查及不違反偵查不公開的原則下，本於毋枉毋縱的立場，全力協助配合司法機關的偵辦工作，不應被惡意扭曲及抹黑。另應曉薇市議員質疑「本案4月18日已向檢調提告偵查真相，但外交部得悉後，仍於4月20日左右派政風調查團赴聖保羅進行行政調查」，意圖影射外交部擾亂檢調過程的說法，外交部更不能接受。
外交部說明，當初為釐清事情原委，外交部政風處組成專案調查小組前往巴西聖保羅實地調查，調查期間與台北地檢署承辦檢察官都有保持密切聯繫，承辦檢察官也知悉外交部前往進行相關行政調查事宜，外交部行政調查結果也在今（112）年5月24日提供承辦檢察官。外交部在此案的行政調查作為，絕無違反政風機構執行行政調查作業要點第17點規定。
外交部也重申對前駐巴西聖保羅辦事處王組長逝世的哀悼與不捨，同時籲請外界理性尊重司法檢調的相關偵辦作業與程序。
王之化3月10日在聖保羅16樓住處墜樓身亡，遺孀俞女日前投書媒體寫信給外交部長吳釗燮，披露丈夫疑似是不願核銷一筆近40萬美金（約台幣1220萬元）的官邸修繕費，遭馮挾怨報復，意圖設計栽贓丈夫貪污公款；王之化遺孀的姊姊4月18日，在台北市議員應曉薇、前台北市議員羅智強陪同下，向台北地檢署按鈴告發馮光中涉嫌加重誹謗。