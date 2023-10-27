用過都被圈粉！洗碗機清潔劑推薦　懶人包一次公開

每次使用洗碗機，都要添加洗碗粉/錠，不單是為了有效清潔碗盤，更有助於保持洗碗機內部的清潔，防止積垢和細菌的生長，使用洗碗粉才能確保洗碗機的良好運作和提高清潔效果。
洗碗粉/錠怎麼選購？洗淨力、天然都是關鍵
我是廣告 請繼續往下閱讀
搭配雙11檔期，各大廠牌的洗碗粉與洗碗錠也都有推出優惠促銷活動，像是ecostore環保洗碗粉，平均1公斤只要292元起，滿額登記送1111 mo幣，dalli、Crystale全效合一的洗碗錠都有活動特價，平均單顆只要4.9元起，優惠組合最高回饋238 mo幣。
乾燥首選！潤乾精怎麼挑看這裡
另外，洗碗機還需要潤乾精（又稱光潔劑），是用來在洗碗機的最後一個階段，也就是烘乾階段使用的，它有助於確保洗碗機完成洗淨程序後，碗盤和餐具能夠迅速乾燥，而不留下水漬或水痕。潤乾精通常是一種含有脫水劑、防水劑的一種非離子界面活性劑，可減低水的表面張力，加速讓水分從表面消失，確保碗盤和餐具在洗碗機運作結束後保持乾爽，市售像是經濟實惠Crystale、Minel，以及成分天然的ecostore，都是民眾首選之一。
把握雙11檔期優惠，Crystale光潔潤乾精(500ml)，在momo購物網上特價買一送一只要249元起，Minel潤乾精則是上蝦皮商城，1L只要單件211元，2入特價411元。
硬水處理專家！軟化鹽延長洗碗機壽命
另外，還有一個是北部以南的洗碗機使用者必備的，就是軟化鹽了，它主要是用來處理硬水的問題，因為硬水含有高濃度的礦物質，特別是鈣和鎂，這些礦物質在洗碗機中可能會形成水垢，影響洗碗機的效能和餐具的清潔度，透過使用軟化鹽就可以延長洗碗機的壽命、提高效能，並確保餐具和碗盤在洗後沒有水垢，民眾常用的軟化鹽推薦，則像是Crystale、Minel等。
現在上momo購物商城，不僅可以購買德國Minel洗碗機專用清潔箱購組合，只要特價1111元起，軟化鹽平均最低也只要每公斤80元起，另外，也可以選擇蝦皮商城的免運日，單筆消費最高還可以回饋21%蝦幣，軟化鹽2.2kg 單件只要211元，2入特價411元。
現代人生活壓力大、節奏緊湊，好不容易結束疲累的一天，如果還要處理水槽裡堆積如山的髒碗盤，真的會降低生活品質，越來越多人聰明地選擇以洗碗機代勞，不妨參考洗碗機清潔推薦懶人包，替自己找到最適用的洗碗機清潔劑！