勞保改革報告僅3頁！立委嗆作文比賽、勞團「忍無可忍」列3不滿

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立委張育美也詢問，勞保精算負債2022年已達12.32兆，勞動部應盡速提出勞保改革方案才是釜底抽薪之策，年底有沒有辦法提出時程表及方案？
許銘春回應，「年底沒有辦法」，勞保跟勞退改革議題複雜，事涉1000多萬名勞工、60萬投保單位，要考慮問題很多，是浩大的工程，目前還沒有具體改革方案，還在尋求共識、傾聽意見。
王婉諭說，勞動部要尋求共識，就應該實際溝通，但昨天辦公室向負責勞保的官員溝通預算時，要求勞保改革應每半年或定期說明溝通進度、可能方向，結果官員卻說，「勞保改革需要天時地利人和，像最低工資法很快就可以過了，勞保改革需要適合時間」，這是對待勞工的決心嗎？
許銘春表示，天時地利人和不是一個好的說法，勞保攸關千萬勞工權益，各種型態勞工不同，思考層面也非常多，會持續討論與各界溝通。
立委蘇巧慧提到，目前政府年年撥補至勞保基金，但沒有法源，應研議撥補法制化。許銘春表示，未來的改革方案一定會有政府撥補的條文，只要有財源，且經過立法院的預算通過就有執行的依據，也將持續溝通，傾聽大家意見。
王婉諭會後在臉書貼文痛批，看到勞動部荒腔走板的專案報告內容，剛剛去衛環委員會質詢，真的忍不住開罵，是在藐視國會，同時也把勞工權益棄如敝屣嗎？
王婉諭說，「我當然知道勞保改革很困難，也知道各方意見落差很大，但政府至少應該要把溝通期程、對象、目標、希望達成的共識列出來吧？」勞保基金裡面的每一分錢，都是台灣勞工努力打拼的血汗錢，若政府繼續擺爛，那只會讓勞工朋友心灰意冷，對政府徹底失去信任。
工鬥團體昨天看到專案報告就發出聲明，強調實在忍無可忍，決定發出聲明表達勞工的憤怒與不滿。
聲明指出，報告過於簡略，只在講勞保勞退投保及扣繳現況，完全沒提到勞工現在面臨最大的問題，就是勞工退休保障不足，實在讓勞工既心寒又遺憾；勞動部通篇報告根本沒提到改革方案，也沒有提要如何增進勞工退休保障，除了仍在溝通尋求共識外，唯一稱得上方案的，就是「鼓勵勞工提高勞退新制自提比例」，但勞退自提集中在高所得者，對低所得勞工保障不足，根本不是解方。
工鬥團體表示，用現行制度試算，勞保勞退相加，月薪3萬年資30年的勞工，退休後每月從勞保和勞退的收入，加總不過19,067元，完全不足110年度全國平均每人每月消費金額的23,513元，遑論台北市的32,305元，勞工退休保障不足如何解決，才是勞動部應該回應的最根本問題。