李尚福繼秦剛後遭習近平免職　如何解讀北京一如既往的沉默？

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李尚福今年3月升任國務委員、國防部長，成為副國家級領導人，但不到半年時間，8月29日後李尚福就從公眾視線中消失，北京從未說明李尚福因何落馬，但外媒傳出許多李尚福涉及軍隊貪腐的消息，在李尚福神隱期間，中國官媒也持續發布當局整頓軍隊風紀的報導，似乎間接證實了李尚福涉及腐敗的傳聞。
習近平藉由拔掉李尚福釋放出何種訊息？前中情局中國事務分析員韋德寧（Dennis Wilder）表示，中國沒有對李尚福與秦剛的垮台做出任何解釋，「這讓中國看起來功能失調」。美國「亞洲協會」（Asia Society）中國研究員牛犇（Neil Thomas）指出，目前還不確定發生了什麼，「但這更又加強了他們是被清洗了的觀點」。
前中國外交部工作人員楊涵表示，北京在外交部長與國防部長層級的人事任命案中保持秘密，顯示習近平並不在乎民眾的感受，「中國人顯然沒資格知道內閣中最重要的兩個官員因何被免職」。
大西洋理事會全球中國中心的研究員楊（Mark Parker Young）認為，李尚福與秦剛的失蹤，說明習近平的用人存在根本性的問題與判斷失誤，北京的沉默說明習近平非常看重保持治理的不透明度，或許也展示了習近平藉此來控制黨內的政治菁英。
港媒《香港01》則評論表示，李尚福與秦剛的免職，增添了外界對於北京政治透明度的質疑，北京的沉默或許是因為兩人涉及的問題複雜，但無論如何，中國政府近年強調要實現國家治理的現代化，這也包括與外界溝通、選人用人的現代化，中國應追求的並非打貪常態化而是制度化打貪，制度化打貪須建立起防範機制與保證機制，「將權力關進制度的籠子」。