温昇豪身邊酒店妹太「胸」搶鏡！《開創者》正宮安心亞氣炸了
温昇豪在中視8點檔《開創者》飾演愛上平民女的富二代，與安心亞共譜豪門格差戀，第1集就上演温昇豪為了創業在酒店招待金主的橋段，安心亞在直播收看第1集的時候，立刻「夫人」上身，氣呼呼地說：「我看劇本沒有啊！而且（温昇豪）右邊那個胸部很大！」温昇豪只好趕緊跟太座解釋，那場是他進劇組的第1場戲，「我拍的時候還不知道是酒店，怎麼會有女生啊！」
記者羅凌筠／綜合報導
劇中的安心亞飛上枝頭變鳳凰，用心籌備公公林在培的壽宴，卻因忙中有錯，婆婆張瓊姿一句「還是要有自己人才行」超刺耳，讓安心亞瞬間覺得被「排外」，但仍要強忍歡笑，眼眶裡卻是滿溢淚水，展現高超演技。被問到會不會跟劇中人物一樣嫁入豪門？安心亞笑回：「我現在連沒豪門都沒有來追我。」她也大方表示其實是不是豪門沒關係，先相處看看比較重要，當然如果是豪門就是賺到。
《開創者》以保全業職人為故事背景，收視高點落在蔡淑臻第2天上班，在車庫辦公室遇到總經理夫人安心亞，接著老闆温昇豪就交辦她一堆工作，貼切的職場寫照讓收視瞬間到1.12。韓宜邦（Junior）也說：「這部戲花了很多心血，包括對年代的考究，還有介紹保全業，以及之後整個發展歷史。」第1集就很讓人驚艷。
拍戲已經好幾個月，蔡淑臻最怕的就是公司開會的戲，尤其是硬底子演員林在培、王自強在場的時候，由於開會的台詞比較生硬難消化，加上同場演員又多，她就比較容易NG，她很佩服温昇豪，因為他從頭到尾台詞生硬又一堆專有名詞，即使台詞難度高，温昇豪都不會卡詞：「坦白說我很少NG。」就連導演王明台也稱讚他台詞一長串，卻真的像個老闆講得頭頭是道。