輝達爆晶片禁令提前生效　AI股漲跌互見還能追？分析師給解答

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輝達對外指出，由於旗下產品在世界各地都有強勁需求，因此美方禁令雖提前生效，但不會在近期內對財報造成明顯衝擊，外界認為主要是因為需要「囤貨」的廠商，其實早已經大量進貨了，因此短期內不至於有大影響。
而英特爾為中國大陸製作的特規版「Gaudi 2」AI加速器晶片，近期已開始出貨，市場同樣關心未來是否受到衝擊？為此，英特爾對外表示，公司正在檢視法規、評估潛在衝擊，但會遵守當局的禁令。
消息一出，輝達24日盤中一度翻黑，但終場仍上漲1.6%、收在436.63美元。英特爾股價同樣不跌反漲，終場漲2%多，來到34.59美元。但台股AI概念股昨日卻漲跌互見，指標股廣達尾盤拉抬，終場漲0.7%，但緯創終場跌近1%，緯穎則收跌0.6%，但機殼大廠勤誠漲逾6%、散熱的健策漲2%，IC設計服務世芯-KY、散熱的高力與矽智財的創意漲1%。
分析師艾綸指出，目前看來美方對中國的晶片禁令，短期對輝達或微軟國際大廠沒有什麼影響，主要是先前都已經陸續出貨，建議今年底可關注國內外AI相關大廠對明年第1季或第2季的展望，至少明年第2季會比較明朗一點。而對國內AI股，其實短線上也沒有太大的影響，目前都是技術面的漲多回落與區間整理。
艾綸表示，像是廣達、緯創與技嘉，近期都面臨修正，是今年7月底最高點已來的相對低點，但這兩天一天好、一天不好，主要是市場資金在AI股與IC設計股上來回拉扯，由於AI股多漲多拉回，技術面仍在整理，因此資金相對偏好技術面好且也很活潑的小型IC設計族群，像安國、世紀、迅杰、揚智、驊訊25日都收在漲停板。
艾綸指出，由於AI族群大致上仍在區間整理當中，他建議可先看AI族群中的PCB，因為該產業成長空間大，再來看散熱與機殼，因為幾個大廠都有拿到訂單，但由於前面大家真的漲太兇，所以目前都是短線整理中，投資人可以鎖定幾個個股再慢慢介入。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。