最強療癒系飲品！葡萄王康普茶推迪士尼限量典藏款包裝
眼尖的人應該有發現，在今年上半年NETFLIX最強台劇《人選之人—造浪者》與MyVideo冠軍戲劇《最佳利益2、3》中，都有看見葡萄王康普茶的蹤影，該品牌2023下半年度將繼續走在話題最前端，除了有優質台劇由簡嫚書、賴雅妍主演的《沒有你依然燦爛》置入，而作為全台最受歡迎的康普茶領導品牌，也搭上迪士尼百年慶熱潮，推出4款限量典藏版包裝，包含米奇、米妮、唐老鴨與黛西的超可愛瓶身，身為迪士尼控的你絕對要將他們一網打盡！
生活中心/綜合報導
近年即使物價飛漲，一杯手搖飲的價格甚至逼近便當價，也抵擋不了台灣人熱愛喝飲料的習慣。不過隨著消費者愈來愈重視健康，但同時又想喝飲品來療癒日常，使得各大超商都能買到的「機能茶」，已然成為台灣人最熱愛的選擇之一，其中在機能茶票選第一的「葡萄王康普茶」，不僅創下5天熱賣45萬瓶的佳績，身為康普茶的領導品牌也不斷推陳出新，奠定屹立不搖的回購率！
葡萄王康普茶遵循傳統康普茶製法，保留對人體有益的「微生物群」等多元營養成分，並運用獨家葡萄王破壁鮮萃技術®，使紅茶釋放更多對身體有益的茶多酚，更添加雙纖配方和鳳梨酵素，促進新陳代謝、有助排便順暢，機能再升級！除了紫瓶經典茶香的原味以外，也有酸甜滋味的紅瓶葡柚蜜香風味，清爽有層次的口感，無論是想消暑止渴或者飯後解膩助消化，都是首選飲品！另外怕熱量的朋友們有口福啦，經典茶香風味全新升級低糖低卡配方，享受美味的同時還能兼顧健康，罪惡感不怕不怕！
現在在各大超商、全聯及量販店等皆有販售迪士尼限量典藏版包裝的葡萄王康普茶，數量有限，勢必引發搶購熱潮，趕緊手刀把4款可愛瓶身帶回家，不管是在大啖美食後來上一瓶助消化，或是想要健康地暢飲止渴，讓超療癒的葡萄王康普茶迪士尼限量典藏版，滿足你的身心靈吧！