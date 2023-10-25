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橘色惡魔又來啦！12/14登國家音樂廳　表演曲目、售票資訊一次看

▲文化總會今（25）日公布，橘色惡魔將於今年12月14日在國家兩廳院舉行音樂會。（圖／文化總會提供）
▲文化總會今（25）日公布，橘色惡魔將於今年12月14日在國家兩廳院舉行音樂會。（圖／文化總會提供）

記者李琦瑋／台北報導

去年台灣國慶邀請有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏樂部來台演出，吹起「橘色旋風」，今年12月將再度訪台，不僅會祝賀台北市立第一女子高級中學120週年校慶，也預計在來台期間舉辦公演。文化總會今（25）日宣布「活力滿滿！微笑滿滿！夢想滿滿！日本京都橘高校吹奏樂部 2023來台音樂會」將在12月14日登場，並於11月1日中午12點於OPENTIX上開放售票，詳細資訊請參考文化總會粉專售票網頁

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橘色惡魔去年來台短短5天，就引起全台關注，並掀起一股熱潮，民眾更於吹奏部師生回日本後紛紛敲碗，希望他們能再度來台演出，時隔1年，橘高校吹奏樂部將再度來到台灣，並預計在12月14日晚上7點半於國家音樂廳，舉辦今年在台的首場售票音樂會「活力滿滿！微笑滿滿！夢想滿滿！日本京都橘高校吹奏樂部 2023來台音樂會」。

文化總會秘書長李厚慶表示，近年受世界情勢或疫情影響，台灣在國際上的能見度越來越高，除了外交上的成果，民間的交流也很重要，在去年國慶期間，看到橘高校吹奏樂部來台時跟北一女、曉明女中互動的樣子，覺得很真誠且可貴，今年剛好遇到北一女120週年校慶，很開心能有這個機會再度邀請橘色惡魔來台，也期待這次的來台旅程，能滿足他們的願望清單，並為她們帶來新的美好回憶。

文化總會透露，音樂會將為台灣觀眾帶來〈Aida：Triumphal March〉、〈超級瑪利歐兄弟〉、航海王〈We are〉、〈We are the World〉，及橘色惡魔經典曲〈Sing Sing Sing〉等多首演出曲目，表演將分為上下半場，並以「座奏」及「行進吹奏樂」2種形式進行，期待以新編制、新曲目及全新樣貌，再次跟台灣民眾見面。

文化總會提到，橘高校吹奏樂部此次訪台，要特別感謝玉山銀行、Kenji健司、富士大飯店共同邀請，因這3家民間企業的大力支持，吹奏樂部師生才能再次回到台灣演出，為台灣民眾帶來精彩的演奏。

文化總會指出，橘高校吹奏樂部身穿亮眼橘色制服，以整齊劃一的隊形變化、充滿渲染力的演出擄獲許多粉絲，並有著橘色惡魔的稱號。自1961年創部自今已逾60年，參與過許多日本全國性吹奏樂及行進吹奏樂大賽且獲獎無數，並連續2年獲得全日本行進管樂大賽金賞、兩度參與美國Rose Parade玫瑰花車大遊行、參與福山雅治等知名藝人的音樂錄影帶演出，以及日本知名動畫導演細田守作品《龍與雀斑公主》的配樂錄音等。

文化總會表示，京都橘高校吹奏樂部此次來台，預計在12月14日舉辦「活力滿滿！微笑滿滿！夢想滿滿！日本京都橘高校吹奏樂部 2023來台音樂會」，購票形式分成線上及實體2種，線上可至OPENTIX網站及APP購買，請於購票前先註冊OPENTIX會員，讓流程更順暢及快速，並特別提供玉山銀行卡友、兩廳院會員（廳院人、廳院迷、廳院青）、台中國家歌劇院會員、衛武營國家藝術文化中心會員，及全方位音楽會員95折購票優惠，也可使用成年禮金文化幣全額折抵票價，如有購票優惠身份也記得提前綁定，保障自身權益；實體購票則可前往OPENTIX北中南及東部分銷點直接購買。如有票券相關問題，請洽全方位音楽（02-23278517）或OPENTIX客服中心（02-3393-9888）。

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