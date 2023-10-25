現場看體育比賽竟有「2好處」！研究發現：可增加幸福、減少孤獨

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屏東科技大學休閒運動健康系教授徐錦興說明，當參與大家認同的團體活動，會有種「大家都和我一樣」的感受，能去除「陌生、孤獨」這類負向感受，因而產生幸福感，尤其在競賽現場的感受更明顯。徐錦興解釋3大可能原因：
一、共鳴：看比賽相對於其他休閒活動，更能引發和鄰座觀賽者的共鳴感。
二、刺激：比賽帶有刺激的情緒，隨著過程情緒起伏較大，會刺激內分泌系統，讓腎上腺素加快分泌，使心跳加速、流汗、躁動且情緒高昂。
三、互動：比賽現場觀眾席有加油呼聲、波浪舞的互動，這些肢體活動能產生更多的腦內啡、多巴胺等快樂激素，選手得分後和認同團體擊掌、擁抱等互動產生的催產素，也會獲得更多幸福感。
因此徐錦興鼓勵民眾可多到現場看比賽，看到選手的表現，自我效能中的楷模效應也會讓我們覺得自己能和選手一樣，有助於增強自信心和運動動機。
董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，上述研究是令人振奮的結果，呼籲民眾給自己一個去現場看比賽的機會，觀賞本身有助於身心健康，同時可增加社交互動，也會留下與這個世代民眾們的共同回憶，產生群體認同與歸屬感。
葉雅馨提醒，比賽總是有輸有贏，當支持的隊伍輸了，可能有沮喪、挫折等強烈負面感受，此時可和一起觀賽的人擁抱，討論比賽精彩和可惜之處，並相約下次再進場支持，「輸」正是學習如何面對及增加調適韌性的機會，也建立觀賽心理健康素養。