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現場看體育比賽竟有「2好處」！研究發現：可增加幸福、減少孤獨

▲觀賞現場體育賽事好處多，不只是挺隊伍、為喜愛的選手加油，研究指出，到現場看比賽能增加幸福感、減少孤獨感。（示意圖／樂天提供）
▲觀賞現場體育賽事好處多，不只是挺隊伍、為喜愛的選手加油，研究指出，到現場看比賽能增加幸福感、減少孤獨感。（示意圖／樂天提供）

記者黃韻文／綜合報導

到現場看體育比賽，只是幫自己支持的隊伍或選手加油嗎？效果不只如此，觀看各種類型的現場體育賽事，還能增加社交互動，並形成族群認同和歸屬感，有助心理健康。研究顯示，觀看現場體育賽事可以提高幸福感，減少孤獨感。

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根據2023年初《Frontiers in Public Health（公共衛生前沿）》期刊的研究指出，到體育賽事現場觀看比賽，可以提高幸福感，並能降低孤獨感。該研究由安格利亞魯斯金大學心理與運動科學學院的學者進行，引用7209 名住在英格蘭、年齡介於16歲至85歲的成人數據，結果發現，觀看現場體育賽事可以提高生活滿意度和生命價值感，且能降低孤獨感。

▲統一獅勇奪上半季冠軍，全場拋下彩帶。（葉政勳攝）
▲研究指出，到體育賽事現場觀看比賽，可以提高生活滿意度和生命價值感。（示意圖／記者葉政勳攝）
屏東科技大學休閒運動健康系教授徐錦興說明，當參與大家認同的團體活動，會有種「大家都和我一樣」的感受，能去除「陌生、孤獨」這類負向感受，因而產生幸福感，尤其在競賽現場的感受更明顯。徐錦興解釋3大可能原因：

一、共鳴：看比賽相對於其他休閒活動，更能引發和鄰座觀賽者的共鳴感。

二、刺激：比賽帶有刺激的情緒，隨著過程情緒起伏較大，會刺激內分泌系統，讓腎上腺素加快分泌，使心跳加速、流汗、躁動且情緒高昂。

三、互動：比賽現場觀眾席有加油呼聲、波浪舞的互動，這些肢體活動能產生更多的腦內啡、多巴胺等快樂激素，選手得分後和認同團體擊掌、擁抱等互動產生的催產素，也會獲得更多幸福感。

因此徐錦興鼓勵民眾可多到現場看比賽，看到選手的表現，自我效能中的楷模效應也會讓我們覺得自己能和選手一樣，有助於增強自信心和運動動機。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，上述研究是令人振奮的結果，呼籲民眾給自己一個去現場看比賽的機會，觀賞本身有助於身心健康，同時可增加社交互動，也會留下與這個世代民眾們的共同回憶，產生群體認同與歸屬感。

葉雅馨提醒，比賽總是有輸有贏，當支持的隊伍輸了，可能有沮喪、挫折等強烈負面感受，此時可和一起觀賽的人擁抱，討論比賽精彩和可惜之處，並相約下次再進場支持，「輸」正是學習如何面對及增加調適韌性的機會，也建立觀賽心理健康素養。

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