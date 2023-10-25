影／馬文君控國安危機 趙天麟反嗆「歪樓到不行、我無懈可擊」
已婚的民進黨立委趙天麟捲入與中國籍女子婚外情風波，昨深夜坦承是「錯誤的往事」，太太知悉並獲原諒，不到1天時間再拋出震撼彈宣布退出立委連任，國民黨馬文君指控此事為國安危機。趙天麟今（25）日北上赴立法院國防外交委員會審查預算，下午現身受訪時表示，認為是沒有證據的情況下無限上綱，歪樓到不行，無論是黨的調查、立院紀律委員會調查，甚至是國安調查，自己都非常願意，「我覺得是無懈可擊。」
記者陳威叡／台北報導
趙天麟宣布退選後首度露面，北上赴立法院審查預算，下午2時許現身委員會簽到，受訪時先是向媒體致歉，因臨時宣布退選有點手忙腳亂，上午也預留時間處理地方上後援會、辦公室與團隊事宜，下午才趕來開會，預計將會審到潛艦國造預算，這也是自己最在意的，希望能夠守住讓預算通過。
對於馬文君稱是國安危機，趙天麟表示，認為這件事情真的是歪樓到不行，在沒有證據情況下無限上綱，不過自己有個建議，無論是黨的調查、立院紀律委員會調查，甚至是國安調查，自己都非常願意約馬文君一起接受調查，「我覺得我是無懈可擊。」
趙天麟說，覺得退選的高標準，不認為馬文君會願意做到，如果她退選會給她拍拍手，但是馬文君的部分很明確，也承認把資料交給韓國代表處，造成潛艦國造的影響，這是馬文君所無法迴避。
媒體追問是否有被逼著退選，趙天麟強調沒有，這是自己的選擇，坦承做了不應該發生的感情，這部分他覺得很抱歉，但是都沒有特權、違反任何規定或造成任何國安情況，強調互動那段時間跟自己在國防外交委員會沒有重疊。
趙天麟重申，這件事情就用退選來表達負責，對家人負責、對支持者負責，更不希望台灣國防預算受到任何干擾，即便失去立委席次也在所不惜，喊話國民黨的朋友比照辦理。