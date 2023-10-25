開房間影片瘋傳！鄭文燦喊非影中人 議員辦這比賽協尋87%像的人
網傳行政院副院長鄭文燦帶正妹開房間的影片，鄭文燦今（25）日稱「各種特徵發現明顯與我不同，我不是影中人」，更揚言要提告。台北市議員楊植斗嘲諷表示，他倒想請教，還真的有人長得跟鄭文燦87%像？鑑於以上的好奇心，他打算辦「鄭文燦模仿大賽」，只要有自信長得像鄭文燦，並神還原影片中開房間的橋段，就可參與，他會頒發「鄭文燦模仿冠軍」的獎盃，以及新台幣5萬元獎金，還會貼心幫忙付房間錢（請附收據），「歡迎各位文燦們踴躍參與，本活動也歡迎鄭文燦本人參加」。
記者余祥／台北報導
楊植斗說，最近坊間出現很多神似周杰倫的人，有賣雞蛋灌餅的，也有唱歌五音不全的，但有些甚至比周杰倫更像周杰倫，也因此有人戲稱周杰倫本人在「周杰倫模仿大賽」只能拿第3名；今天鄭文燦說開房間的人不是他，他倒想請教還真的有人長得跟鄭文燦87%像？
楊植斗說，鑑於以上的好奇心，他打算辦個「鄭文燦模仿大賽」，只要有人自信長得像鄭文燦，並神還原影片中開房間的橋段，錄成影片上傳到個人臉書並設為公開後，將網址私訊給他，他會在本月28號中午12點後依投稿順序公告所有網址讓大家投票，24小時內按讚最高的第一名，他會頒發「鄭文燦模仿冠軍」的獎盃以及新台幣5萬元的獎金，附上收據，他會幫忙付房間錢。
楊植斗最後說，「歡迎各位文燦們踴躍參與，本活動也歡迎鄭文燦本人參加」。