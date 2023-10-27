外食族樂翻！荷卡料理所推「餐廳級」真焗烤料理 香濃起司超療癒
在繁忙的工作與生活穿梭的上班族與外食族們，總是要當「時間管理大師」，對於吃飯這檔事當然也要講求效率，不是抓著三明治、麵包隨意果腹，就是吃泡麵、微波食品快速解決，除了和朋友同事聚餐，基本上自己不太會去餐廳用餐。而現在對於熱愛吃義式料理的人有口福了，「荷卡料理所」推出「真焗烤」系列商品，擁有餐廳級現做水準，濃郁起司的美味只要三分鐘就可以在超商完美還原，就算再忙碌，也可以吃得很有品味！
生活中心/綜合報導
市售販賣的焗烤微波食品並不少，但通常是在餐點表層上撒上起司，加熱後雖然有濃濃的起司味，但卻無法呈現焗烤獨特的口感與香氣。而「荷卡料理所」的「真焗烤」系列食品，將重點放在真正「直火燒烤」的過程，也因此可以在微波加熱後呈現餐廳焗烤的漂亮色澤，真材實料的起司也才能拉出迷人的牽絲感，達到焗烤料理所應該具備的「色香味俱全」！
目前在超商就可以享用到的經典款，包含「明太子燉馬鈴薯佐貝殼麵」，日本明太子奶油醬搭配馬鈴薯，加上高溫燒烤的起司，伴隨著貝殼麵、時蔬堆疊豐富的層次感，濃郁的奶香滿溢著幸福感。另一款「馬茲瑞拉佐奶油雞肉焗飯」，嚴選奶油白醬與烤雞、米飯完美融合，加上高溫燒烤的香濃起司，滿滿的飽足感是「米飯派」的首選！
而荷卡料理所近期又推出兩款即將爆紅的真焗烤料理，分別是擁有濃厚咖哩醬與澳洲牛肉，配上高溫起司焗烤的「濃咖哩牛肉焗奶油飯」，咖哩加焗烤的雙重濃郁滋味讓人口齒留香；另一款「鮮蝦粉紅醬焗貝殼麵」，茄汁的微酸與奶油溫柔結合，附著在貝殼麵與鮮蝦上，搭配牽絲的焗烤層層堆疊，從視覺到味覺一次滿足。
即日起在7-11就能享用到荷卡料理所的「真焗烤」料理，預計11月起家樂福、愛買、大潤發陸續上架，無論是忙到沒時間吃午餐，或是加班後餐廳都打烊的夜晚，在超商內用或者多囤幾包在家裡，隨時都能吃得到媲美現場烹飪的焗烤料理，撲鼻的焗烤香氣與療癒的牽絲，還有特製醬料與口味可以挑選，三分鐘出爐來撫慰疲憊一整天的心，不管大人小孩都抗拒不了！