取消信用卡分期0利率回饋又多1家　專家建議刷卡前先做這些事

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玉山銀行近期就通知卡友，自明年1月1日起信用卡「非一般消費項目」新增特約商店分期付款消費交易，將不再提供紅利點數、現金回饋及合作聯名團體所提供聯名團體點數或回饋，但不限於家樂福紅利點數、OPENPOINT點數、星宇航空哩程、P幣、漢神巨蛋購物金回饋、漢神巨蛋無限卡會員點數及未來聯名合作對象。若加上之前已這麼做的中信銀行、滙豐銀行、新光銀行、遠東銀行、星展銀行（含花旗）、凱基銀行，還有今年3月加入的台新銀行、7月加入的永豐銀行，就有9家國銀取消分期0利率回饋。
另外，也有部分銀行信用卡，只要使用信用卡本身的無息分期（含自動分期）功能，或是特定消費（如保費）選擇分期0利率，也無法享有信用卡回饋。對此，Money101金融比較平台行銷公關經理張書敏接受《NOWnews今日新聞》採訪時建議，持卡人在分期前可留意該銀行信用卡分期權益，部分銀行仍有滿額分期享回饋或是綁定指定行動支付設定自動扣繳享加碼回饋。
以第一銀行iLEO卡來說，至今年年底，單筆一般消費滿3000元自動分3期最高享2.5%回饋（基本0.5%國內消費回饋累加，指定行動支付綁定自動扣繳加碼2%回饋）。渣打銀行LINE Bank聯名卡至明年3月底，單筆刷滿1000元可分6期，國內消費享2%回饋，國外消費享3％回饋。
此外，像滙豐銀行現金回饋玉璽卡還是有推出限期活動，至今年年底，還是有指定環保商店消費單筆刷滿1000元可分3、6期，環保消費享不限金額1.22%回饋。台新銀行新光三越聯名卡，至今年年底，全台新光三越單筆刷滿3000元可分3期0利率，只是要特別留意，分期0利率與點數折抵消費只能二擇一。
此外，像元大銀行分享黑啤卡，至今年年底，單筆刷滿3000元以上自動分8期或12期，國內指定實體通路消費，原權益享0.5%回饋，最高12期再享0.5%回饋，海外消費原權益享1.5%回饋，若8期再享1.5%回饋。