趙天麟捲桃色風暴退選　賴清德拋3聲明說重話「言行不可失序」

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賴清德提到，民進黨在不同的階段所提出的每個議題，都是國家進步的磚塊，除了凝聚民眾的共識，也一起打造進步的國家，一點一滴改變人民的生活，而政黨的價值，也是由一塊一塊磚塊累積而來，期盼民進黨成為台灣長治久安、堅定穩固的支柱，「我們不怕別人用汙泥塗牆，但我們須戒慎恐懼，切勿問題由內部而起」。
賴清德嚴肅說，他要和所有中常委、黨公職以及全體同志共同勉勵，第一點是「莫忘初衷」，民進黨的創黨精神就是「清廉、勤政、愛鄉土」，加入這個政黨，進而得到人民的支持，而服公職，不管任何時候，「我們都不能夠忘掉，當初民進黨創黨前輩所建立的創黨精神」。
賴清德接續說，莫忘責任以及莫辜負社會的期待，民進黨很難得從在野到執政，從執政到在野，又從在野回到執政，民進黨黨公職除了在工作崗位上，應該要盡心盡力，克盡職責以外，「我們的所有作為，除了要遵守法治，我們的言行，更要符合社會的期待，切不可失序，影響整個政黨」，特別民進黨是台灣的本土政黨，民進黨的存在是為台灣打拚，所以民進黨要成為台灣政黨的表率，要有這樣的抱負。
最後一點，賴清德表示，如果民進黨有從政黨員，言行失序不符合社會期待，黨中央必定嚴明黨紀，「我們深知這場選舉對台灣的重要性，不僅僅總統要當選、國會要過半，但我們不會為了國會要過半，或是為了要保住任何一席立委席次，而犧牲民進黨的原則」。
賴清德期盼，所有從政的同志，一定要記得民進黨創黨之不易，在戒嚴時期，創黨的前輩犧牲奉獻，才有今天的民進黨，然後也不能夠忘記幾十年來，許許多多人為這個政黨所託付的心力，「今天責任交在我們這一代人身上，我們一定要承擔起責任，而且要繼續創黨前輩的精神，不辜負社會的期待」。
針對趙天麟退選懸缺，賴清德也表示，請秘書長許立明協助大選提名策略小組，能夠盡速開會解決趙天麟退選之後的後續的問題。