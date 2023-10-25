全運會／強！林昀儒生涯首度狂掃4金 男單、男雙、混雙締造3連霸
112年全國運動會桌球項目，代表台北市出征的「小林同學」林昀儒已經在本屆橫掃3金，今（25）日男單金牌戰，林昀儒以直落三擊敗黃彥誠，生涯首度單屆橫掃4金，成為桌球場上的最大贏家，也是締造全運會桌球最多金紀錄。
記者路皓惟/台南報導
林昀儒過去在全運會最佳成績是3金1銀，曾有兩度拿4金的機會，但最後都因男團敗陣而沒能達成，不過林昀儒在23日先率領台北市在男團摘金後，打出好的開始；24日上午他與廖振珽在男雙逆轉奪金後，下午攜手鄭怡靜在混雙摘金，達成男雙、混雙金牌3連霸。
林昀儒今在男單4強先打敗14歲小將郭冠宏，接著金牌戰再退黃彥誠，完成金牌3連霸，也終於在本屆全運會完成單屆4金壯舉，全運會生涯一共累計12面金牌。
全運會林昀儒出戰男單、男雙、混雙、男團4個項目，其中從男雙、混雙到男單就打了7場比賽，雖然鐵人行程讓他直呼好累，但看到手中的4面金牌，還是讓他露出的微笑。
112年全運會在台南舉辦，府城小吃遠近馳名，林昀儒也把握機會喝了牛肉湯，疲勞一掃而空，而且台南美食也成了小林同學與北市男雙戰友廖振珽的主要話題，聊天內容都在談論台南好吃的美食。