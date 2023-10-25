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中國查稅「政治因素」消退　鴻海跌破百元要買？分析師2方向建議

▲鴻海富士康遭到中國官方查稅，股價連跌2天，且跌幅都超過2%，但今（25）日股價回神。（圖／NOWnews資料照片）
▲鴻海富士康遭到中國官方查稅，股價連跌2天，且跌幅都超過2%，但今（25）日股價回神。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

鴻海富士康遭到中國官方查稅，股價連跌2天，且跌幅都超過2%，但今（25）日股價回神，終場漲0.7元，收在99元，漲幅0.7%。大家都在問，100元以下的鴻海可以買嗎？有分析師表示，富士康遭查稅主要是受到政治因素干擾，估不會對產線產能有影響，認為以中長線、價值型投資來看，很適合分批佈局，但他也提醒因為鴻海股價很「牛」，要做短線很大價差可能不太適合。

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鴻海富士康在中國的多間企業傳遭到查稅，鴻海22日傍晚發布重訊表示，「合法合規為集團在全球各地的基本原則，我們會積極配合相關單位的相關作業」。消息一出，鴻海周一與周二股價連跌2天，跌幅都達2%以上。

直到中國國台辦25日回應富士康事件表示「依法依規對所有企業一視同仁進行遵紀守法調查，是正常的執法行為」。鴻海股價今日才止穩，終場漲0.7元，收在99元，漲幅0.7%。

分析師艾綸表示，這次中國官方祭出查稅動作應該是「雷聲大、雨點小」，重重提起最終輕輕放下，主要應是鴻海創辦人郭台銘要參選總統的敏感「政治因素」影響。

艾綸表示，其實在敏感時機中國對重量級台商出手已不是第一次，之前有遠東集團旗下化纖紡織與水泥被中國官方盯上，被重罰近5億人民幣（約合新台幣20億元），早期還有海霸王因在中國多地工廠因標示不實而遭罰事件，都跟政治因素有關。

但畢竟富士康在中國有一定程度的重要性，估計最後對產線產能沒有什麼影響，而今日鴻海股價止跌，艾綸表示應該就是純屬技術面上的跌深反彈，尤其24日爆大量10萬多張，是近兩到三年內的最大量。

而大家想問100元以下的鴻海可不可以買？艾綸表示，過去鴻海股價長時間在97到100元之間，目前已經來到2021年5月的低點位置，若以中長線價值型投資來看，跌破百元投資人可以分批佈局，尤其想要定期領不錯的配息，鴻海殖利率維持在3到5%之間很穩定，是一個比較好的標的。

但艾倫也提醒，鴻海這段時間股價也沒有太高，頂多130多元，股性很「牛」不太會動，所以投資人要做短線、做很大的價差可能不太適合，可能要等日K、MA5，5日均線站回來會比較穩妥。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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