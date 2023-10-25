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影／這才是真正的兄弟！前領隊洪瑞河現身　「上古神獸」齊聚一堂

▲這才是真正的兄弟！前兄弟領隊洪瑞河現身，洪總率台鋼教練團拜訪。（圖／吳政紘攝）
▲這才是真正的兄弟！前兄弟領隊洪瑞河現身，洪總率台鋼教練團拜訪。（圖／吳政紘攝）

記者吳政紘/台北報導

中職前兄弟象領隊洪瑞河，今（25）日跟台鋼雄鷹總教練洪一中以及教練團相見歡，包括「宇宙重砲」路易士到場，「指叉王子」橫田久則都到場，報告台鋼雄鷹奪下二軍總冠軍，也宣示要把兄弟精神延續到台鋼。

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過去兄弟象兩度拿下三連霸，洪瑞河回憶，自職棒2年開始，兄弟象就一路奪冠，當時還有很多「上古神獸」，如：李居明、洪一中、陳憲章、王光輝等，球迷場場爆滿，尤其龍象大戰更是經典。

▲前兄弟領隊洪瑞河現身，洪一中總教練率台鋼教練團橫田久則、路易士拜訪。（圖／吳政紘攝）
▲前兄弟領隊洪瑞河現身，洪一中總教練率台鋼教練團橫田久則、路易士拜訪。（圖／吳政紘攝）
洪瑞河是中職成立時期重要人物之一，尤其他的大哥洪騰勝大力奔走，找來三商虎、味全龍、統一獅等四支球隊成立，才有現在職棒34年的榮景。

▲前兄弟領隊洪瑞河現身，洪一中總教練率台鋼教練團橫田久則、路易士拜訪。（圖／吳政紘攝）
▲前兄弟領隊洪瑞河現身，洪一中總教練率台鋼教練團橫田久則、路易士拜訪。（圖／吳政紘攝）
洪瑞河看到洪一中，也十分開心，他強調，兄弟過去不是什麼大企業，跟現在30年後的職棒不能比，現在資源多，球員薪水高，球場更新，很熱鬧，尤其兄弟近年來戰績好，還完成2連霸，十分不簡單，但話鋒一轉，今年中信兄弟無法達成3連霸，也十分可惜。

▲前兄弟領隊洪瑞河現身，洪一中組教練率台鋼教練團拜訪。（圖／吳政紘攝）
▲前兄弟領隊洪瑞河現身，洪一中總教練率台鋼教練團拜訪。（圖／吳政紘攝）
洪瑞河看到過去二度三連霸的「同事」十分開心，他透露當初路易士為「宇宙重砲」還特地用英文說：「BIG GUN！」強調他很能打，也回憶到過去跟巴比諾的故事，橫田久則個性很沈穩，都是兄弟奪冠的回憶。

▲前兄弟領隊洪瑞河現身，洪一中總教練率台鋼教練團橫田久則、路易士拜訪。（圖／吳政紘攝）
▲前兄弟領隊洪瑞河現身，洪一中總教練率台鋼教練團橫田久則、路易士拜訪。（圖／吳政紘攝）
洪瑞河強調，現在台鋼雄鷹教練團有很多都是過去兄弟象時期的好手，他也希望大家繼續支持台灣棒球，「希望大家多進球場，支持中華職棒。」


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