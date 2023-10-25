台南北區環警監合力靜城取締噪音改裝車47件

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第五分局表示，北區北門路及長榮路周邊噪音擾民為民眾檢舉熱點，24日晚上的「環、警、監聯合稽查」專案勤務，針對改裝車燈(LED、HID)、設高音喇叭、排氣管（翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器）、無照駕駛等違規取締，共計攔查汽、機車78輛，舉發各式交通違規，其中包括37件車輛電系設備擅自變更、8件車輛設備規格不符、2件電系設備損壞不立即修復。
噪音部分，環保局則於現場針對疑似噪音車輛9部進行檢測，其中1部噪音檢測不合格，依噪音管制法可處以新台幣(以下同)1800元至3600元，並限期改善直到符合噪音標準為止；警五分局統計2023年1月至10月24日止共計通報315件噪音車，由環保局告發處分3000元至3萬元罰鍰，罰鍰總數最高可達945萬元。
第五分局長陳宇桓表示，不當改裝車體、電系設備，可能導致車輛安全結構減弱，且未經檢驗合格之燈光，亦可能過於刺眼，而危及自己及其他用路人的安全，依道路交通管理處罰條例第18條，可處2400元以上9600元以下之罰鍰，民眾改裝車輛應符合相關檢驗才有所保障。
此外，如果發現疑似有改裝車噪音擾人情事，可提供完整檢舉資料及影像，上傳至環保署「噪音車檢舉網站」（http://noisecar.epa.gov.tw/）檢舉，齊力遏阻改裝噪音車，分局將持續結合路檢、巡邏等各項勤務，針對噪音車經常出入路段，加強攔查通報環保局召回檢驗，還給市民良好生活環境。