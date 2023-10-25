選戰倒數！最新民調：侯友宜還是老三　近6成民眾認為不會藍白合

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政黨傾向方面，民進黨認同者支持賴清德比例維持87%；國民黨認同者支持侯友宜比例再上升至70%，支持柯文哲略降至10%，支持郭台銘維持10%；民眾黨認同者支持柯文哲比例增至80%，支持侯友宜、郭台銘比例在一成左右；而中立選民支持柯文哲的比例增加12個百分點至 29%，轉為高於賴清德的23%，而侯友宜則減少一成，降至10%。
如果郭台銘後來沒有參選，在藍白綠三方競逐的情形下，調查結果顯示，賴清德支持度為 34%，較上個月略減兩個百分點，但仍維持領先，柯文哲略增1個百分點至 29%，侯友宜則維持 26%，另外有10%未決定，賴清德與柯文哲差距由8個百分點縮小至5個百分點。
對於目前三黨總統參選人賴清德、侯友宜、柯文哲，以及無黨籍的郭台銘，詢問民眾對他們的喜好度。調查結果顯示，選民對民眾黨參選人柯文哲的喜好度最高，為47%，較上次調查(41%)增加6個百分點，37%表示不喜歡，也減少1個百分點，另外 16%沒意見。民進黨賴清德喜好度從40%略增至41%，同時不喜歡的比例也由39%略為提高41%，民眾對賴清德的評價分歧。國民黨參選人侯友宜的喜好度從 36%增加4個百分點至40%，表示不喜歡的比例為39%，同樣看法分歧， 21%沒意見。而郭台銘的喜好度則由30%提升至36%，但仍低於其他參選人，不喜歡比例為43%，沒意見 21%。整體而言， 在目前幾位總統參選人中，僅柯文哲的評價是正面多於負面，但四位均未獲得大多數民眾喜歡。
國民黨和民眾黨自10月起陸續開始洽談合作選總統，但到目前為止仍尚未達成共識。調查問及民眾，認為國民黨和民眾黨 有沒有可能成功合作，一起推出一組候選人參選總統？結果顯示，多數(58%)民眾認為國民黨跟民眾黨不可能成功合作，只有 21%民眾認為有可能，另外 21%表示無法判斷。
本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於112 年10月18日至10月24日晚間18:30至22:00，共接觸1,739位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為292位，拒訪率為16.8%，最後成功訪問有效樣本1,447位(市話724、手機723)，在 95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.6 個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、 行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。