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「再。嘉義-鄉村藝術行動」主題藝術節於28日朴子公園盛大開展

▲現場展出媽祖衝浪的奇觀，吸引嘉義縣長翁章梁(右)好奇的關注（圖／嘉義縣政府提供）
▲現場展出媽祖衝浪的奇觀，吸引嘉義縣長翁章梁(右)好奇的關注（圖／嘉義縣政府提供）

記者鄭一銘/嘉義報導

2023「再。嘉義-鄉村藝術行動」主題藝術節即將在本月28日至11月19日盛大開展，於今(25)日上午在朴子藝術公園舉行宣傳記者會，邀請縣長翁章梁、策展人向家弘及此次共同投入創作的藝術家及在地團體參與，並展出許多新銳作品，如媽祖、千里眼及順風耳一起衝浪奇觀‧等，另完成線上挑戰可抽中iPhone15。

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嘉義縣自2022年起策辦「再。嘉義-鄉村藝術行動」主題藝術節，以嘉義的人文地理學概念為經、流經的溪流為緯，架構在地藝術的行動論述，從新港、東石、六腳、朴子等四鄉鎮出發，以朴子溪流域下游為敘事主體，凸顯流域文化的多元底蘊。不僅集結了全台知名藝術家，更與社區、協會、學校等32個在地團體共同創作，展開土地與人文的對話。

此外，有別於去年將藝術作品於各鄉鎮開枝散葉，今年將14座裝置藝術作品集中於6月剛完成改造啟用的朴子藝術公園，讓公園化身為一座無圍牆美術館，還有共融式遊具、性別友善親子廁所，適合全家大小一起來觀展、野餐、遛小孩。另文觀局同時舉辦了多場文化導覽小旅行、農事體驗、市場走讀、傳統工藝DIY等深度體驗活動，讓民眾深入四鄉鎮，感受藝術即為日常生活的文化風景。


活動期間，朴子藝術公園將提供定時定點導覽，每個週末更有精彩活動，包括難得一見的百年北管戲曲、懸絲偶劇等藝文表演，以及藍染、陶偶彩繪等在地體驗DIY等免費活動，邀請民眾來一場悠閒午後草地音樂會。凡完成活動Line官方帳號解謎遊戲，至現場即可兌換精美禮品，還有機會抽中iPhone15手機；活動詳情請見「再。嘉義鄉村藝術行動」臉書粉專( https://reurl.cc/2Ea3aO )。

▲「再。嘉義-鄉村藝術行動」主題藝術節即將28日登場，縣長翁章梁邀請全台的好朋友們前來一遊（圖／嘉義縣政府提供）
▲「再。嘉義-鄉村藝術行動」主題藝術節即將28日登場，縣長翁章梁邀請全台的好朋友們前來一遊（圖／嘉義縣政府提供）
「再。嘉義-鄉村藝術行動」藉族群融合、聚落文化、友善農業、環境教育四大核心，切入不同地域及議題主軸，整合「聚落文化共融、共榮」以及「人與自然共生、共存」觀點，從流經嘉義縣北港溪、朴子溪、八掌溪及曾文溪4條流域區分，為期5年在18鄉鎮分年分區舉辦，在地自然景觀、人文資產所產出豐富多元的作品與展演。縣長翁章梁邀請全台所有熱愛文化、藝術、在地風土的好朋友們，趁著涼爽的秋日來到嘉義欣賞這場以常民為題的戶外策展。

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