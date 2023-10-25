PLG／正面看待楊敬敏未來有望回國王 林書豪：他的優勢無可取代
新北國王前鋒楊敬敏是否可能在新賽季回歸？近期球隊後衛林書緯在個人社群網站上發了一張前者的照片，引人遐想。對此，球隊GM毛加恩也做出回應，坦言確實希望這位好手回歸幫助球隊，而球隊頭牌林書豪也對此事持正面態度。
記者黃建霖/新北報導
楊敬敏今年季後因爆出外遇醜聞而自請離隊，但國王方面一直對他回歸持正面態度，總經理毛加恩受訪時多次表示不排斥任何可能，也讓外界對於「士官長」會歸隊的傳聞甚囂塵上。
今天在記者會上，毛加恩被問及楊敬敏的問題時，直言「希望他回來」，也透露楊敬敏一直都有在進行自主訓練，球隊已針對他回歸的事情和其進行過多次溝通，不排斥他在某個時間點回歸。
「他希望自己能跟上球隊，而不是拖累球隊。」毛加恩說，楊敬敏就是一個很熱愛籃球、且很自律的球員，關於他什麼時候歸隊、回來在球隊的定位和安排，球隊都在進行討論。
而本季加盟球隊的華裔球星林書豪也對此事持正面態度，他稱楊敬敏是個優秀的球員，肯定能為球隊帶來一定的幫助，「從籃球的角度來看，他的優點、打法、能力、他為我們帶來的優勢，沒有別的球員能做到。」
楊敬敏上賽季完成MVP二連霸，雖然年紀已39歲，但狀態保持良好，整季出賽39場，場均上28分鐘，平均可攻下14.8分，是球隊主要的得分箭頭。