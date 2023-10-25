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PLG／正面看待楊敬敏未來有望回國王　林書豪：他的優勢無可取代

▲新北國王主將楊敬敏被網友爆料外遇，球團也主動說明，他也以個人因素為由，請辭球員工會理事長一職。（圖／國王球團提供）
▲新北國王主將楊敬敏被網友爆料外遇，球團也主動說明，他也以個人因素為由，請辭球員工會理事長一職。（圖／國王球團提供）

記者黃建霖/新北報導

新北國王前鋒楊敬敏是否可能在新賽季回歸？近期球隊後衛林書緯在個人社群網站上發了一張前者的照片，引人遐想。對此，球隊GM毛加恩也做出回應，坦言確實希望這位好手回歸幫助球隊，而球隊頭牌林書豪也對此事持正面態度。

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楊敬敏今年季後因爆出外遇醜聞而自請離隊，但國王方面一直對他回歸持正面態度，總經理毛加恩受訪時多次表示不排斥任何可能，也讓外界對於「士官長」會歸隊的傳聞甚囂塵上。

今天在記者會上，毛加恩被問及楊敬敏的問題時，直言「希望他回來」，也透露楊敬敏一直都有在進行自主訓練，球隊已針對他回歸的事情和其進行過多次溝通，不排斥他在某個時間點回歸。

▲林書豪和新北國王總經理毛加恩握手合影，他新賽季和國王簽定的合約為「1+1」，仍不確定這是否為他個人生涯最後一個賽季。（圖／記者葉政勳攝）
▲林書豪和新北國王總經理毛加恩（右）。（圖／記者葉政勳攝）
「他希望自己能跟上球隊，而不是拖累球隊。」毛加恩說，楊敬敏就是一個很熱愛籃球、且很自律的球員，關於他什麼時候歸隊、回來在球隊的定位和安排，球隊都在進行討論。

而本季加盟球隊的華裔球星林書豪也對此事持正面態度，他稱楊敬敏是個優秀的球員，肯定能為球隊帶來一定的幫助，「從籃球的角度來看，他的優點、打法、能力、他為我們帶來的優勢，沒有別的球員能做到。」

楊敬敏上賽季完成MVP二連霸，雖然年紀已39歲，但狀態保持良好，整季出賽39場，場均上28分鐘，平均可攻下14.8分，是球隊主要的得分箭頭。

▲林書豪加盟新北國王，與弟弟林書緯一起打球的夢想成真，記者會上也公布合約年限。（圖／記者葉政勳攝）
▲林書豪加盟新北國王，與弟弟林書緯一起打球的夢想成真。（圖／記者葉政勳攝）

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