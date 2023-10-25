趙天麟外遇中國女子 林珍羽：退選大聯盟別拿家人當擋箭牌
民進黨立委趙天麟因與中國女子外遇，昨日晚間宣布退出立委選舉，引發政壇嘩然。民眾黨台北市議員林珍羽今（25）日表示，「如果退選大聯盟都認為是私人領域，那就不該把家人搬出來做擋箭牌，為個人操守背書；作為祈求大眾原諒的理由。」
記者呂炯昌／台北報導
林珍羽在臉書發文指出，自愛自重才能為民喉舌，退選大聯盟的桃色風波，身為一個公眾人物，言行自然會受到外界關注。往往當事人常都望外界別過度討論，以免波及妻小，試圖平息與論。趙天麟昨天2分鐘轉述家人的原諒，立馬轉頭就走；如果不願意面對媒體的提問，不願意回答民眾的質疑，如果退選大聯盟都認為是私人領域 那就不該把家人搬出來做擋箭牌。為個人操守背書；作為祈求大眾原諒的理由。
林珍羽表示，政治人物的私德，是檢視民意代表最基本的標準。面對這樣的新聞事件，都該引以為戒。既然決定從政，就要嚴格要求自己，潔身自愛、謹言慎行，寧缺勿濫。這不只所謂的名聲與前途，而是作為民意代表最基本的底線，更是不讓愛你的家人、支持的鄉親失望難過。「如果連自己許下的誓言都無法堅守，別期待兌現對於選民承諾，更別期待能信賴什麼願景工程了。」
北市議員柳采葳表示，「趙天麟不是一般的外遇的渣男，他是中華民國國會立委，而且還是在國防外交委員會」，能接觸到的資料不一般，手機裡有的東西恐怕也不會是外人輕易取得的資料，跟陸籍女子在一起的時候，難保這些資料都沒有外洩嗎？還是其實趙天麟早知道有外洩而不敢講呢？
柳采葳呼籲趙天麟應該說清楚，包含陸籍女子的身份、職業、具體交往時間，都應該講明白，而司法檢調也應該主動介入調查，說到這邊，我認為這樣的要求對趙天麟的妻子很拍謝，畢竟這是二次傷害，但是就怕趙天麟傷害的不只是枕邊人，而是全台人。