快艇深知需交易才能與金塊、太陽抗衡 美媒：球團渴望得到Harden
費城76人（NBA）球星James Harden，在休賽期就公開批評76人總管Daryl Morey是騙子，不想跟他同隊，並迫切希望透過交易前往洛杉磯快艇，但交易案到開季至今仍無下文，且談判一度進入僵局，但今（25日）《ESPN》記者Zach Lowe就在自己的播客節目透露，「快艇目前很想要得到Harden。」
記者張志宇/綜合報導
記者Zach Lowe在節目上表示，「隨著球季開季，快艇明白自己需要做出真正的交易，才能與丹佛金塊、鳳凰城太陽抗衡，球團深知這件事，他們目前渴望得到Harden程度已超越Malcolm Brogdon。」
快艇也是目前市場上，唯一對James Harden感興趣的球隊，但日前最後一次談判，76人仍堅持至少要兩個首輪籤、選秀互換全與到期合約球員，而快艇則是只願意提供一枚首輪籤，且也明確告知76人Terance Mann是球隊非賣品。
看來James Harden的交易案目前對76人來說仍是一大問題，但根據Adrian Wojnarowski 日前報導透露，「快艇為76人提供的東西已經遠比其他球隊多，包括首輪籤、首輪選秀互換權與到期合約，但76人認為快艇給的2028首輪籤並沒有任何價值，並希望快艇能夠透過交易，將2028首輪籤換成其他年份的首輪籤。」