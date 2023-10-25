藍白合曾三次讓步！侯友宜：願與柯文哲攜手合作「民意在等答案」

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侯友宜說，昨天看到柯文哲說，要順應民意，讓台灣贏，他看了很感慨，這句話說得真對，但什麼是順應民意呢？台灣有高達6成民眾希望政黨輪替，這是民意；也有將近6成民眾認為，若要實現政黨輪替，國民黨跟民眾黨必須合作，這就是民意。
因此，侯友宜說，他以最大的善意跟誠意，向全國民眾及柯文哲表達，不論是侯柯配、柯侯配，他願意跟柯文哲一起，讓代表兩黨的總統參選人攜手成為一組參選人，這才是真正的藍白合，才能凝聚支持者、才能呼應廣大民意，這才會贏！很遺憾，對於這項最基本的元素，柯文哲直到今天，仍然沒有表態同意，而從雙方實際坐下來討論合作以來，國民黨與他始終不設任何前提，甚至做了三次讓步，但柯文哲卻選擇寸步不讓。
侯友宜指出，10月14日，對於柯文哲提出的全民調、三場辯論，他們不但接受了三場辯論，也提出開放式民主初選做為討論對案，希望以最貼近總統大選，也是民主國家行之有年的方式，推出最強參選組合。但，柯文哲沒有同意；10月16日，他們再次向柯文哲表達，希望協調出一個雙方都能接受的「折衷方案」，並盡快進行第二次會面，才能繼續推動藍白合。但，柯文哲沒有同意；10月23日接受媒體訪問時，由於不論是全民調或民主初選，作業時間已快來不及，因此他提出50%全民調、50%民主初選，符合雙方期待的最公平方案，就是不放棄任何合作可能。但，柯文哲，依然沒有同意。
侯友宜說，國民黨與他，不斷尋求方法，促進藍白合作，希望實現民意期待，若像柯文哲所說的，要集中力量，順應民意，讓台灣贏，那為什麼，對於期待藍白合作的民意，至今無法感受到誠意，「還是不合您的心意，就不是民意呢？」
侯友宜強調，國家為先，政黨其次，個人最後。因此，他再次重申，他願意與柯文哲攜手合作，讓兩黨總統參選人成為一組參選人，真正集中力量，達成政黨輪替，請問柯文哲，您願意嗎？民意，在等您的答案。