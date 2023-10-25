特企／全新遊戲平台《蓋亞商城》將在2024 TGS邀請玩家親臨體驗

玩遊戲換商品 讓點數更有價值
《蓋亞商城》將與各類型遊戲合作，您可以在與商城合作的遊戲中取得遊戲點數，並透過商城將其轉換為平台幣，用來兌換自己所需要的各種商品，體驗更新穎的互動，享受更多遊戲帶來的價值。
《蓋亞商城》的願景是通過提供大量高品質的商品和貼心的服務，提升遊戲玩家的生活品質。我們相信，您對遊戲的投入應當能夠轉化為現實生活的收穫。因此，《蓋亞商城》讓您將遊戲中獲得的點數轉換為期望擁有的實體商品，使生活更加富有和滿足，實現虛實結合的夢想。
多元商品 無盡選擇
《蓋亞商城》將引入各種品牌和商品，包括3C產品、影音娛樂、食品、時尚服飾、住宿、交通，甚至是貴金屬和奢侈品等。目標滿足更多遊戲玩家的各種生活需求和想像，從網路生活到日常生活，《蓋亞商城》將提供您所需的一切。讓遊戲玩家能夠充分的享受他們的遊戲投入，同時，透過提供更多合作遊戲與商品的選擇，使玩家們的遊戲體驗更充實，生活同時得到更多滿足，為您實現虛實結合的新體驗，我們期待在不久的將來與您共享這個令人興奮的旅程。
2024 台北國際電玩展 Taipei Game Show
活動時間：2024/1/25（四） ～ 2024/1/28（日） 9:00 ～ 17:00
活動地點：台北南港展覽館 1 館
購票資訊：預購票與現場票請詳閱台北國際電玩展官方網站之說明
官方將會持續公開更多豐富的商城內容，請隨時關注並追蹤《蓋亞商城》官方粉絲團，以獲取官方最新動態。
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