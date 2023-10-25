「足步踏實公益剪趾」活動照顧縣內更多長者趾甲健康

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翁章梁說，嘉義縣內22%縣民都是老人家，許多長輩因子女不在身邊、視力退化及無法彎腰等各種原因而無法幫自己剪趾甲，長期累積容易引發甲溝炎、潰瘍，甚至是蜂窩性組織炎，病症造成的疼痛將會影響長輩外出的意願。透過公益剪趾活動，讓老人家對剪趾甲有全新的體驗與享受，也期望有更多社會力量看見長輩的這項需求，一起照顧老勢大的趾甲。
協會常務理事劉銀冰表示，公益剪趾培訓計畫已有32位志工成功結業，志工遍布嘉義縣七個鄉鎮市(中埔、六腳、水上、民雄、新港、溪口、布袋)，一共服務16個社區。10月24及25日2天在六腳灣北社區、新港扶緣協會、安和社區及中埔裕民社區為長輩提供剪趾服務。
劉銀冰進一步指出，公益剪趾計畫8月啟動至今已服務111位長者， 除了由志工提供專業照護，協會還捐贈市價近百萬的義剪器具、消毒備品。志工每服務一位長輩，協會就會提供200元作為志工獎勵金，另捐出100元作為社區發展基金。
嘉義縣社會局長張翠瑤說，縣內關懷長者據點佈建率達68%，透過廣設據點來照顧在地長輩，本次結合照護協會、醫甲館、專業受訓志工的力量，提供社區長輩足部趾甲護理，期望未來能培訓更多志工，照顧縣內更多長者的趾甲健康。