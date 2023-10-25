氣溫驟降想吃麻辣鍋！嗑完臉超紅又癢　醫揪「8元凶」防爆玫瑰斑

我是廣告 請繼續往下閱讀
羅陽表示，玫瑰斑病因不明，推測與體質較有關係，且相當常見，在某些歐美國家的盛行率，甚至比氣喘或糖尿病還高，患者以女性居多，女男比為3：1，女性好發在 35至45歲，男性則略晚，好發在45到55歲；最常見症狀為臉潮紅，及短暫紅斑、微血管擴張、丘疹及小膿皰，也可能出現囊腫，有些甚至會影響到眼睛，或出現酒糟鼻。
此外，羅陽指出，環境中有許多因子會促發玫瑰斑，包括紫外線、情緒緊張、風吹、熱水澡、喝酒、辛辣食物、劇烈運動、氣溫降低等，患者若能盡量避免，玫瑰斑的發作率可有效降低。
值得注意的是，由於玫瑰斑的病人常會覺得臉部刺痛、不適，往往一開始會自認是臉部過敏或脂漏性皮膚炎，於是開始塗抹局部類固醇，反而使得症狀惡化，不可不慎。
羅陽表示，玫瑰斑常反覆發作，讓病人相當苦惱，據統計，有6成患者會因此身心壓力大，甚至影響生活，這也凸顯及早尋求專業治療極為重要，可使用口服抗生素、口服A酸、外用抗生素藥膏、外用免疫抑制劑藥膏、杜鵑花酸藥膏等，對丘疹、小膿皰會有一定控制效果，至於惱人的血管擴張及臉部潮紅，則可透過血管性雷射來治療。
🟡玫瑰斑保養肌膚注意事項
◾出門一定要防曬，宜選用SPF30以上的防曬乳
◾若容易覺得皮膚乾燥，一定要多使用保濕產品降低不適
◾使用較溫和的洗臉產品
◾保養品盡量單純，避免含酒精、香料、刺激性成分
◾勿選擇過度去除角質的產品如杏仁酸、果酸等，以免造成更嚴重傷害
◾紫外線、情緒緊張、風吹、熱水浴、喝酒 、辛辣食物、劇烈運動、氣溫降低等，都可能誘發玫瑰斑，自己要多注意