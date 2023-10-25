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氣溫驟降想吃麻辣鍋！嗑完臉超紅又癢　醫揪「8元凶」防爆玫瑰斑

▲紅通通的麻辣鍋吃起來很爽，但要注意促發酒糟性皮膚炎、即玫瑰斑 。（示意圖／品牌提供）
▲紅通通的麻辣鍋吃起來很爽，但要注意促發酒糟性皮膚炎、即玫瑰斑 。（示意圖／品牌提供）

家庭消費中心／綜合報導

最近正逢季節交替，很多人肌膚又開始敏感，小晴（化名）的臉就經常發紅，覺得很煩惱，一開始以為是皮膚過敏而已，後來除了臉紅的症狀外，還感到刺痛、不舒服，去皮膚科看病，才知道是酒糟性皮膚炎（玫瑰斑） 搞的鬼。

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內湖國泰診所皮膚科暨醫學美容中心主治醫師羅陽說，不少民眾聽到酒糟性皮膚炎會有點錯愕，認為自己又沒喝酒何來「酒糟」？這是因患者的額頭、臉頰呈現紅腫，類似喝酒後的樣子，確實與飲酒無關，因此近年會建議用玫瑰斑的名稱來取代酒糟性皮膚炎。

羅陽表示，玫瑰斑病因不明，推測與體質較有關係，且相當常見，在某些歐美國家的盛行率，甚至比氣喘或糖尿病還高，患者以女性居多，女男比為3：1，女性好發在 35至45歲，男性則略晚，好發在45到55歲；最常見症狀為臉潮紅，及短暫紅斑、微血管擴張、丘疹及小膿皰，也可能出現囊腫，有些甚至會影響到眼睛，或出現酒糟鼻。

此外，羅陽指出，環境中有許多因子會促發玫瑰斑，包括紫外線、情緒緊張、風吹、熱水澡、喝酒、辛辣食物、劇烈運動、氣溫降低等，患者若能盡量避免，玫瑰斑的發作率可有效降低。

值得注意的是，由於玫瑰斑的病人常會覺得臉部刺痛、不適，往往一開始會自認是臉部過敏或脂漏性皮膚炎，於是開始塗抹局部類固醇，反而使得症狀惡化，不可不慎。

羅陽表示，玫瑰斑常反覆發作，讓病人相當苦惱，據統計，有6成患者會因此身心壓力大，甚至影響生活，這也凸顯及早尋求專業治療極為重要，可使用口服抗生素、口服A酸、外用抗生素藥膏、外用免疫抑制劑藥膏、杜鵑花酸藥膏等，對丘疹、小膿皰會有一定控制效果，至於惱人的血管擴張及臉部潮紅，則可透過血管性雷射來治療。

🟡玫瑰斑保養肌膚注意事項

◾出門一定要防曬，宜選用SPF30以上的防曬乳

◾若容易覺得皮膚乾燥，一定要多使用保濕產品降低不適

◾使用較溫和的洗臉產品 

◾保養品盡量單純，避免含酒精、香料、刺激性成分 

◾勿選擇過度去除角質的產品如杏仁酸、果酸等，以免造成更嚴重傷害 

◾紫外線、情緒緊張、風吹、熱水浴、喝酒 、辛辣食物、劇烈運動、氣溫降低等，都可能誘發玫瑰斑，自己要多注意 

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