買筆電等雙11！蘋果爆料大神郭明錤：10/31會有M3晶片「新Mac」
蘋果宣布將在台灣時間10月31日上午8點舉辦今年的第三場發表會，業界普遍認為會有新Mac登場。蘋果最強的爆料大神，天風國際證卷分析師郭明錤在推特表示：「相信10月30日（台灣時間為10/31）新品發佈會的焦點，會是配備M3系列處理器的MacBook Pro。」如果有想要購買新機真的可以等到雙11，舊機應該會有不少折扣。
記者周淑萍/綜合報導
蘋果預計在台灣時間10月31日上午8點舉行第二次秋季發表會，主題為Scary Fast，從這次發表會主頁面的動畫來看，除了有蘋果Logo之外，還隱藏著Mac電腦上Finder應用程式的圖示，明白點名會有Mac新機登場。
郭明錤分析師也在自己的推特上發文指出，新品發佈會的焦點會是配備M3系列處理器的MacBook Pro，先前預測今年可能不會發佈的原因為4Q23生產量很少，若Apple在11-12月發售新款MacBook Pro，除非需求弱，否則供應緊張可能會持續到1Q24。
他也分析，Apple認為2023年MacBook出貨量顯著衰退，主因M2算力升級有限，他認為這是Apple寧可讓M3系列MacBook Pro在產量還不大時就發布，而不繼續供應M2系列MacBook Pro的原因。
此外，理論上M3應該會有更顯著的效能升級，但如果M3都無法推升MacBook出貨量，他認為2025年推出全新設計的MacBook Pro機率將提升，而且Apple可能也會考慮 (目前尚未決定) 推出低價版的MacBook機型以推升出貨量，目標為每年出貨量800-1000萬部以上。