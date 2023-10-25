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290萬花旗卡友注意！星展銀12月啟動分批換卡　目標8個月完成

▲星展銀行（台灣）宣布台北市內湖大港墘公園3年認養計畫，總經理黃思翰（左二）也宣布，花旗卡12月啟動分批換卡作業，預計8個月全部換卡完成。（圖／星展銀行提供）
▲星展銀行（台灣）宣布台北市內湖大港墘公園3年認養計畫，總經理黃思翰（左二）也宣布，花旗卡12月啟動分批換卡作業，預計8個月全部換卡完成。（圖／星展銀行提供）

記者顏真真／台北報導

星展銀行在今（2023）年8月14日合併花旗銀行在台消金業務後，星展銀行總經理黃思翰今（25）日表示，併購花旗銀造成的波折已結束，分行加班狀況已有明顯改善，花旗信用卡換卡作業將在12月啟動第一波換卡，預計8個月內完成290萬張花旗卡的換卡作業，同時威秀等既有花旗銀信用卡優惠，力拚明年延續。

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星展集團長期關注永續，致力推動友善金融，除了投入綠色金融、實踐節能減碳，更承諾未來10年將進一步挹注10億星幣、約新台幣228億元推動社會共融。今日星展銀行（台灣）就宣布台北市內湖大港墘公園3年認養計畫，未來預計投入新台幣2000萬元，與生態圈夥伴共同推廣多樣化的永續實踐行動，同時更攜手台北市政府、新加坡駐台北商務辦事處，自10月25日起至29日止於大港墘公園打造「星展新加坡歡樂城」，規劃精彩多元的活動，邀請民眾感受多元文化的獅城魅力。

不過，星展銀行在台灣合併花旗消金業務後，客戶抱怨問題不少，總經理黃思翰今日受訪時表示，主要因為花旗銀行是把消金業務從花旗系統分出來，由星展系統接手，中間有些波折，目前分行及客服都已恢復正常了，分行加班狀況明顯改善，而繳費、帳單及客人習慣改變等都需過渡時期，目前也都ok了，客戶已全數轉換完畢。

至於星展銀行併購花旗在台消金後，不僅成為台灣最大外商銀行，由於花旗卡有291萬張加上星展銀的69.1萬張，今年8月星展流通卡數月增近10萬張，更取代匯豐銀行，成為外商銀行第二大發卡行，也是台灣第六大發卡銀行。黃思翰說，會先顧好客戶服務，不會為發卡量而衝發卡量，信用卡只是認識客戶的管道，將來會以理財、跨國消費匯款及財管強項，來吸引新客人。

在花旗卡換卡作業部分，他說，考量製作新卡需要時間，星展銀行將在11月通知客戶，12月起開始換卡，目標是在8個月內全數換卡完成，會比法定期限12月內完成換卡再縮短一些。

此外，黃思翰指出，今年星展不僅慶祝進入台灣市場40周年，更成為台灣最大外商銀行，也必須更加努力深耕在地、回饋社會。內湖大港墘公園周邊共環繞3棟星展主要辦公大樓和一家分行，並有2600多位同仁在此服務，透過3年的長期認養公園計畫，未來將集結員工志工、社會企業與星展永續生態圈的夥伴，積極在此打造一個蘊含永續生態、環境教育體驗，同時滿足市民休憩需求的共好園地。

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