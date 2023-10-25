290萬花旗卡友注意！星展銀12月啟動分批換卡　目標8個月完成

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不過，星展銀行在台灣合併花旗消金業務後，客戶抱怨問題不少，總經理黃思翰今日受訪時表示，主要因為花旗銀行是把消金業務從花旗系統分出來，由星展系統接手，中間有些波折，目前分行及客服都已恢復正常了，分行加班狀況明顯改善，而繳費、帳單及客人習慣改變等都需過渡時期，目前也都ok了，客戶已全數轉換完畢。
至於星展銀行併購花旗在台消金後，不僅成為台灣最大外商銀行，由於花旗卡有291萬張加上星展銀的69.1萬張，今年8月星展流通卡數月增近10萬張，更取代匯豐銀行，成為外商銀行第二大發卡行，也是台灣第六大發卡銀行。黃思翰說，會先顧好客戶服務，不會為發卡量而衝發卡量，信用卡只是認識客戶的管道，將來會以理財、跨國消費匯款及財管強項，來吸引新客人。
在花旗卡換卡作業部分，他說，考量製作新卡需要時間，星展銀行將在11月通知客戶，12月起開始換卡，目標是在8個月內全數換卡完成，會比法定期限12月內完成換卡再縮短一些。
此外，黃思翰指出，今年星展不僅慶祝進入台灣市場40周年，更成為台灣最大外商銀行，也必須更加努力深耕在地、回饋社會。內湖大港墘公園周邊共環繞3棟星展主要辦公大樓和一家分行，並有2600多位同仁在此服務，透過3年的長期認養公園計畫，未來將集結員工志工、社會企業與星展永續生態圈的夥伴，積極在此打造一個蘊含永續生態、環境教育體驗，同時滿足市民休憩需求的共好園地。