周末出席同志大遊行！賴清德：讓台灣成為多元、平等的彩虹社會

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據發言人張志豪轉述，賴清德在會中表示，民進黨一直以來，堅持性別平等與婚姻平權的價值，多年來努力推動同性婚姻合法化，過程中有很多跌跌撞撞的時候，就像Ava和許多同志成家的過程一樣，當中有歡笑、有淚水，但也充滿著快樂與幸福。
「我始終相信，相愛的人有權利相守！」賴清德說，過去他在台南市的時候，台南市是全國第一個同意在戶口名簿上做同性婚姻結婚註記的縣市，另外他也在議會裡面針對反對同婚的議員說明，應該要給予同性婚姻更多的尊重和祝福。
賴清德提到，前些時候，前行政院長蘇貞昌發表「護國四年」新書，提到同婚立法過程，雖然面對強大的反對意見，但仍然勉勵執政團隊，「選舉可以輸，但價值不能退」，2019年終於完成「釋字第748號施行法」，讓台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家。
賴清德說，感謝這十幾年來，有很多NGO的朋友，持續和既有體制進行對話，及民進黨立委不畏艱辛推動立法，今天他要對所有在婚姻平權這條路上，付出過努力與汗水的朋友們，表達最多的感謝與敬佩。
賴清德談到，台灣是一個有包容力的社會，這個階段我們共同創造了彩虹奇蹟，未來會持續推動性別平等教育，並優化同性婚姻相關配套，下一個階段，會讓台灣真正成為多元、平等，充分尊重不同性別、性傾向與性別氣質的彩虹社會，讓每一個人都能夠盡情追求夢想。
此外，張志豪會後說明，本屆的同志大遊行，民進黨與賴清德將一起「與多元同行」，黨部設定的主題是「民主挺同志」，因為民進黨從同志權益的進程中，更能夠看到民主政治的可貴，在讚頌多元的同時，也一起挺民主，讓民主價值可以持續捍衛在這塊土地上生活，多種多樣的人民都能夠自由自在的生活著。