啦啦隊女神艾璐爆「跳到今年退休」！扛不住家庭壓力　原因全說了

柯叔元私下原來是這款人　形象太反差小樂傻眼：嚇到我了！　

▲柯叔元（左起）、方馨、大元、小樂一起出外景，柯叔元私下太愛講屁話，嚇到小樂。（圖／MyVideo提供）
▲柯叔元（左起）、方馨、大元、小樂一起出外景，柯叔元私下太愛講屁話，嚇到小樂。（圖／MyVideo提供）

記者黃盈容/綜合報導

柯叔元、方馨、「小樂」吳思賢、「大元」林艾璇錄製實境綜藝《花甲少年趣旅行》結伴到台東去旅行。小樂和大元相識多年，和柯叔元、方馨則不熟，「只知道他們是很厲害的演員。」整趟旅途，柯叔元被公認是團內最會炒熱氣氛的成員，小樂直言：「嚇到我了！發現他也非常愛講屁話，然後很會逗大家開心。」

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《花甲少年趣旅行》推出全新第五季，由MyVideo網路獨家播出。本周少年組成員小樂、大元接受MyVideo專訪，談到出遊的心情，2人都表示很開心能體驗新事物，尤其彼此都是第二次參加節目，心情上更加放鬆，大元也說：「這趟旅程最大的收穫，是再度挑戰了人生很想完成的清單—在石雨傘進行SUP海上冒險，也因為有旅伴們的陪伴，真的讓我更加充滿勇氣。」

▲小樂（左起）、大元、柯叔元、方馨結伴到台東去旅行。（圖／MyVideo提供）
▲小樂（左起）、大元、柯叔元、方馨結伴到台東去旅行。（圖／MyVideo提供）
說到旅途擔任的角色，小樂表示：「我會看整體的需求，看我能付出什麼，這次我就是負責開車。」大元則說自己是隨性的旅伴，不太會規劃行程，但配合度很高，也是「百寶袋擔當」，她出門東西都會準備的很齊全，藥物、眼藥水、保健食品等都會帶，「如果旅伴有什麼需求，隨時可以跟我拿。」

小樂感謝柯叔元的照顧，也再度體會大元的熱心和熱情，他也特別稱讚方馨，「方馨姐為了配合我們的團體行動，努力鼓起勇氣。」大家都互相包容與配合，因此行程相當順利，即使方馨無法執行某些挑戰，團員也都能彼此尊重，各自享受好玩的部分。

大元和小樂相識已久，她表示過去知道對方很聰明、有禮貌，「但卻帶點小屁孩的感覺。」這次旅行讓她看到對方的另一面，「他其實是一個很成熟而且很有想法的男孩，不管是對事業、生活和感情上都是，可以把事情分析的很透徹深入。」

 大元原本以為柯叔元是嚴肅的長輩，「沒想到他超級活潑！」柯叔元被公認是團內最會炒熱氣氛的成員，小樂直言：「嚇到我了！發現他也非常愛講屁話，然後很會逗大家開心。」大元也笑說：「他（柯叔元）整趟路程幾乎沒有休息的片刻，每次大家在車上講好要睡一下了，然後叔元哥又會忍不住講話。」柯叔元更是此趟旅行中的開心果，大元表示：「他就算是要講道理也會用玩笑的方法表達，讓大家一直充滿歡樂的氣氛，一點也不無聊。」

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