柯叔元私下原來是這款人　形象太反差小樂傻眼：嚇到我了！　

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說到旅途擔任的角色，小樂表示：「我會看整體的需求，看我能付出什麼，這次我就是負責開車。」大元則說自己是隨性的旅伴，不太會規劃行程，但配合度很高，也是「百寶袋擔當」，她出門東西都會準備的很齊全，藥物、眼藥水、保健食品等都會帶，「如果旅伴有什麼需求，隨時可以跟我拿。」
小樂感謝柯叔元的照顧，也再度體會大元的熱心和熱情，他也特別稱讚方馨，「方馨姐為了配合我們的團體行動，努力鼓起勇氣。」大家都互相包容與配合，因此行程相當順利，即使方馨無法執行某些挑戰，團員也都能彼此尊重，各自享受好玩的部分。
大元和小樂相識已久，她表示過去知道對方很聰明、有禮貌，「但卻帶點小屁孩的感覺。」這次旅行讓她看到對方的另一面，「他其實是一個很成熟而且很有想法的男孩，不管是對事業、生活和感情上都是，可以把事情分析的很透徹深入。」
大元原本以為柯叔元是嚴肅的長輩，「沒想到他超級活潑！」柯叔元被公認是團內最會炒熱氣氛的成員，小樂直言：「嚇到我了！發現他也非常愛講屁話，然後很會逗大家開心。」大元也笑說：「他（柯叔元）整趟路程幾乎沒有休息的片刻，每次大家在車上講好要睡一下了，然後叔元哥又會忍不住講話。」柯叔元更是此趟旅行中的開心果，大元表示：「他就算是要講道理也會用玩笑的方法表達，讓大家一直充滿歡樂的氣氛，一點也不無聊。」