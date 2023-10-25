特企／決鬥吧！《HIT2》跨區亂鬥場登場　完成簽到獲得免費泳裝

強強對決！踏上巔峰成為最強王者
想尋找更強大的戰場來證明自己的實力嗎？那麼就來參加「跨區亂鬥場」體驗精彩刺激的大亂鬥模式！「跨區亂鬥場」於每週六下午9點開始，8點30分開始入場，入場等級為40級以上。同一伺服器群內的成員將會以6人為一組進行4回合的晉級賽制，每回合晉級可獲得豐富獎勵。
《HIT2》也在首場活動祭出好禮！凡是參加10月28日「跨區亂鬥場」活動的玩家可以獲得「燦爛的職業11次召喚券IV(金幣/綁定角色)*3」與「燦爛的寵物11次召喚券III(金幣/綁定角色)*3」，而最終第1名的玩家可額外再獲得「史詩職業挑戰召喚券IV(綁定角色)*1」與「成長血石(綁定角色)*1」，勇者們啊，現在來挑戰成為最強戰神吧！
海濱假日！全新泳裝推出採獨立販售 完成簽到再獲得免費泳裝
本次推出了新一代泳裝與武器外觀，清新風格讓你穿出新感受！套裝採取個別角色販售，玩家可以依照自己遊玩的角色來購買所需要的外觀唷！
另外，透過「拉拉的14天簽到簿」每日累積簽到可以獲得各式獎勵，第7天可獲得免費泳裝套裝、第14天可獲得「英雄職業挑戰召喚券IV(綁定角色)*1」，超佛活動請玩家們務必天天來報到！
由你決定！「協調者的祭壇」新增BOSS機制
現在連首領的重生或掉寶率機制都交給玩家來決定！本次改版將「協調者的祭壇」中移除了原有的「復活規則」，新增「首領機制規則」，玩家可以在「首領重生時間(登場時間)減少50%」或是「消滅首領怪物時，戰利品掉落率增加2倍」當中則一投票，現在就來投下你神聖的一票吧！
本次改版還有包括部分職業平衡、操作系統優化、新一賽季的公會活動與「巔峰對決」，更多關於《HIT2》最新改版資訊，再請冒險家們持續關注官方網站與新聞，享受《HIT2》帶來的更多驚喜。
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