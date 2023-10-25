快訊／舒淇早知情侯孝賢罹失智症！盼名導「能自由自在的生活」
76歲知名導演侯孝賢被外媒報導罹患失智症退休，2015年與舒淇合作的電影《刺客聶隱娘》，成為其導演生涯最後一部作品，家屬已經發聲明證實此事，透露是新冠肺炎確診後，連帶影響病情加重，而《壹蘋新聞網》報導，原本要與侯孝賢合作電影《舒蘭河上》的舒淇，也透露早就知道此事，「這都是已經知道很久的事情了」。
記者江芷稜／綜合報導
舒淇提及恩師侯孝賢，「他除了是個導演，也是一位智者，對於電影他教會我好多好多，更是一個非常疼愛我的長者……除了感恩，還是感恩」。她希望侯孝賢能好好休養，外界不要打擾他們一家，「就像以前一樣，讓他還是能自由自在的生活，在路上遇到了，跟他打招呼，他也會跟你點點頭，一切就跟往日一樣，麻煩媒體們給侯導與侯導一家平靜的生活，他為台灣電影辛苦付出了這麼多，為台灣電影得到了這麼多的榮耀，希望大家讓他以後的日子，可以平淡、快樂。」
侯孝賢2001年在電影《千禧曼波》首度啟用舒淇，過往只是性感象徵的女神，開場時隨興擺動一頭飄逸長髮，走在蜿蜒綿長的基隆中山橋，在李屏賓的唯美鏡頭下，搭配林強迷幻的電子音樂，製造出如夢似幻的場景，這一幕成為該片著名鏡頭，舒淇成功轉型踏入文藝片的領域，該天橋成為暴紅景點。2005年《最好的時光》更是一舉讓舒淇奪得第42屆金馬女主角殊榮，2015年的《刺客聶隱娘》，則讓舒淇散發俠女之美，獲得第十屆亞洲電影大獎最佳女主角獎。
曾有影迷詢問「為何多次重用舒淇並與她合作？」侯孝賢毫不避諱稱舒淇是自己的「最愛」，稱讚她健康、又開朗、人又好，神情與質感都很好，是非常難得的好演員，幽默說道，「兒子如果再老一點，就會叫他娶舒淇，要是自己沒結婚也會……」，關愛之情溢於言表。
侯孝賢2021年底獲頒金馬獎終身成就獎，頒獎紀念影片裡記錄他和舒淇、張震一起討論新片《舒蘭河上》的計劃，名導開心說著想像中的藍圖，包括故事的發展走向、鏡頭拍攝流動，舒淇對於挑戰河神一角語氣期待又怕受傷害，師徒間笑談理想的畫面，仍是歷歷在目，如今侯孝賢罹患失智症，這場美夢遺憾化為雲煙。