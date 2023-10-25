中國介入大選？矢板明夫示警：對岸終於出手了　一定還會有後手

我是廣告 請繼續往下閱讀
矢板明夫說，中國出手調查富士康，使郭台銘參選總統的機率變低；侯友宜鬆口說願意接受柯侯配，使藍白合的可能性斗然升高；而趙天麟和中國女友的親密照、以及疑似行政院副院長鄭文燦十幾年前的短影片突然被爆料，使整個綠營亂了手腳。
矢板明夫感嘆，這幾招出手，可謂是「穩！準！狠！」無論拿捏的時機、爆料的方式，都恰到好處，特別是趙天麟的照片，顯然在很久以前就已經準備好，在這個時候放出，「一劍封喉」幹掉了民進黨的一員大將，這些高招，應該不是台灣的在野黨能想出來的。
矢板明夫指出，趙天麟的照片，基本上是中國女友伸長手臂用手機自拍的，而她手機裡的照片，原版現在應該在對岸當局的手裡。疑似鄭文燦的影片也是如此，給他的感覺是「對岸終於出手了」。
矢板明夫表示，就好像以前在網上下圍棋，下到一半，對方換人了，上來了一個高手，只走幾步，領先的局勢就被逆轉了。本來是自己牽著對方的鼻子走，現在變成了對方牽著自己的鼻子走，「我想，現在賴清德競選辦公室的幹部們，一定會有這種感覺吧？」
矢板明夫說，或許，對岸經過一段時間的觀察，終於選定了要支持的候選人，而跳下場來了，值得注意的是，如果是對岸，那一定還會有後手，民進黨還會有相當長的一段時間，處於挨打的局面。
矢板明夫直言，台灣選民在道德層面，對民進黨和在野黨的要求是不一樣的，他們以「優等生」的標準要求民進黨，上課時如果不小心睡著了，就會罵得狗血噴頭，但是同時，以「放牛班」的標準要求在野黨，只要沒有在學校裡面聚眾鬥毆，就算表現不錯。
矢板明夫說，賴清德這半年來，由於對手太弱，一直被人說成在「躺著選」，沒想到一睜開眼，房子已經被洪水淹了一半，枕頭都快浮起來了，這時，需要馬上跳起來，打起精神應對，至於能不能扭轉乾坤？還要看造化。