長輩聽力退化「講話大聲點」就好？醫：恐連失智都上門

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聽力損失造成的影響，不只有單純的生活或溝通不便。陳光超說，認知功能下降的人中，有高達4成具有聽力損傷，且已有研究發現，阿茲海默症、中風造成的失智症病情，都會因為聽力損傷而加重，依據輕度、中度、重度聽損，分別會比沒有聽損者增加2、3、5倍。
陳光超解釋，聽力損失發生後，與聽覺相關的腦部區塊會逐漸萎縮、灰質越來越薄，為了彌補不足的聽覺功能、把聲音聽清楚，前額葉會變得格外活躍，但也因此佔用記憶、判斷等功能，導致認知能力變差，也因為前額葉過度使用，導致腦部的廢棄物增加、進而產生腦部損傷。
因此，陳光超表示，在腦部構造改變、前額葉負擔加重、廢棄物沉澱過多等多個因素下，失智症的發生風險、嚴重度都會有增加的情況，因此透過助聽器等輔助設備來減少腦部負擔，是減少後續失智風險的重要措施。
但陳光超提醒，「助聽器不像眼鏡，戴上去就會用，他像拐杖，要學習才會使用」，很多長輩會覺得戴上助聽器之後「很吵」、已經不習慣有環境音存在，這是需要適應的與家人協助的。
陳光超強調，維持社交活動是健康老化最重要的一塊，當老人家有維持跟外界活動，自然會去尋找各種資源，但想維持社交活動，聽力是非常重要的，如果民眾已經有聽力損失的情況、卻沒有採取任何輔助措施，長者可能會覺得跟人對話很吃力，因此開始對社交感到疲憊、拒絕走出門，因此與社會脫節。
此外，陳光超表示，有些孩子在年紀小的時候就發生聽力問題，很多家長可能會覺得，等孩子年紀大一點就會好起來，但這是錯誤的概念，因為毛細胞只會持續減少、不會再增加，所以孩子的聽力情況只會越來越糟，家長務必諮詢專業醫療協助，評估是否有配戴助聽器、甚至使用人工電子耳的必要性。