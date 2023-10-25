特企／手遊《三界幻想啟示錄》上市！聯動《蒼蘭訣》熱戀即將開啟

如遊戲名所指，《三界幻想啟示錄》主打人、妖、仙三界中發生的幻想傳奇故事。近百張城鎮、森林、洞窟等不同環境的地圖，豐富的道具互動方式和彩蛋，還有巧妙相扣的系列主線和支線故事，等待玩家自由探索；挑戰上古妖魔，收錄神話故事，打造傳說中的神兵奇寶，重構三界宇宙，創造最強三界冒險！
當然，為在網路圈掀起新風潮，官方也是準備了大量潮品禮物，官網預約抽獎的PS5、NS遊戲機、Gogoro摩托車、AirPodsMax耳機、甚至還有機會抽中「日本豪華雙人遊」；在FB粉專活動抽送MyCard點卡、新款遊戲手機、LG大屏智慧電視等；還有豐富的遊戲禮包、SSR靈將等，在達成預約里程碑和抽獎中可以重重疊加，三界之旅有備而去！
在獎品中，還有作為遊戲特色之一的「神話卡」；官方用經典與新潮的畫風結合，用具有動態感的畫面製作「神話卡」，傳達著一個個傳說故事，並且其在遊戲中作為一個靈活的技能裝配，使得卡牌對決過程得到創新，有更多的技能組合，暢享策略戰鬥的快感。
還有一點值得重點關注的便是遊戲與熱門劇集《蒼蘭訣》的聯動計劃，從宣傳海報看兩位主角「東方青蒼」和「小蘭花」應該會是至少加入到遊戲中的兩個角色。「東方幻想」和「古風玄幻」相遇，兩個「三界」碰撞，必將帶來激烈的火花和新故事，為這股幻想新風潮新增更多浪漫氣氛。目前官方搶先公佈聯動計劃，未公開聯動內容的具體活動及上線時間，預計將在近期陸續公佈，就讓我們拭目以待吧！有興趣的玩家請鎖定粉絲團
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