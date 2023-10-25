逃票搭新幹線、吃霸王自助餐！外籍YTR「不花錢遊日」　遭網砲轟

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不過影片才剛開始，他就強調自己身上沒有錢，並化身成「借錢黨」，向日本民眾借錢搭公車。但他以為車資只需600日圓，到站後被收了680日圓，公車司機堅決不讓他下車，並報警、直接將Fidias載去警察局。最後Fidias被扣留了5小時才獲釋，他還憤憤不平表示「就為了那80日圓」。
由於Fidias想要加快腳步抵達青森，他不僅沒有記取教訓，反而換了一件衣服後，改搭新幹線列車。而且Fidias可說是「有備而來」，登上列車之後，他便躲進廁所還將門上鎖，來藉此逃票。等到檢票員找上門時，Fidias不得已只好從廁所出來，被發現沒有票即將遭到拘捕時，Fidias謊稱生病後，隨即逃往另一個月台乘另一輛列車前往岡山。再次搭上列車後，Fidias故技重施躲進廁所，還稱「這是他此生中最刺激的拍片體驗」。
到了京都，Fidias轉為示範如何「吃霸王早餐」，他先是潛入一處飯店的住宿樓層，偷看房號偽裝成住客，接著大搖大擺進入餐廳，飯店人員不虞有詐，便讓Fidias入場。Fidias吃飽後離開飯店，還沾沾自喜地表示，「剛剛吃了一頓五星級自助式早餐，沒有被逮捕，也沒有遇到任何問題，我現在要離開飯店了。」
最後Fidias靠著搭便車的方式抵達了青森。從影片來看也能發現，與他一起「比賽」的YouTuber也都是靠到處借錢、搭便車，或是躲在列車上搭霸王車、不買票直接衝上巴士等各種招數「免費」遊日本。
而隨著影片觀看次數達到50萬，Fidias的行為也在日本引發批評。有網友表示，「這根本是該直接抓起來的犯罪案件了」、「真的希望該抓一下，對入境隨俗、循規蹈矩的外國人來講，這種人也造成了困擾」，也有人擔心之後可能會有模仿犯出現，稱「奇怪的是，他的留言區一片叫好。（警察）應該逮捕他，免得出現模仿犯罪。」
JR九州公司表示，已經注意到有關影片，並表示對有關事件感到非常遺憾，目前已經向警方尋求協助，調查有關事件。
引發爭議之後，Fidias在自己的YouTube頻道上道歉，表示「如果我們讓日本人感覺不舒服，我向他們道歉。從現在起，我會針對我們探訪的文化做更多功課，並試著避免這種情況再度發生。」目前該影片已經遭到下架。
不過近來許多挑戰制度或習慣的網紅，在日本鬧出爭議案件愈來愈多。一名美國實況主哈立德（Ismael Ramsey Khalid）在一個月前曾擅闖一處工地，還向工地工人們大喊「福島」、發生口角。在2017年，一名美國YouTube網紅保羅（Logan Paul）上傳日本「自殺森林」裡一具遺體的影片，吸引600萬人次觀看後才下架，當時也引發了不小爭議。