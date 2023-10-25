SOGO週年慶限12天！滿千折百攻略一次收　台北7店業績估飆120億

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尤其疫情後恢復社交，看好4大類別在週年慶的業績表現，首先是「外貌商機」像是服飾、彩妝都有成長；再來是「運動時尚」，由於疫情後走出家門，加上運動商品逐漸結合時尚；還有迎接2024年龍年，結婚生子高峰期，相關產品都有上升趨勢；最後是預估今年冬季氣溫低，除了目前銷量陸續增加外，也看好週年慶檔期的加成爆發力。
遠東SOGO百貨台北7家店週年慶登場，11月9日起限時12天，指定商品滿千折百優惠攻略一次看：
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此外，新光三越台北天母店2023週年慶10月26日登場，今（2023）年共導入7家新品牌，包括初魚、31冰淇淋、GLOBAL WORK、VICTORINOX、法雅客、摩曼頓、ELEMIS，新品牌入駐後從4月份至今，已比去年同期業績成長20至30％，業者也自信表示，今年週年慶檔期目標業績4.5億，預估成長5.7％。