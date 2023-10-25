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SOGO週年慶限12天！滿千折百攻略一次收　台北7店業績估飆120億

▲遠東SOGO百貨36週年慶壓軸登場，11月9日起跑至11月20日，限時12天，預估檔期業績可達120億元。（圖／《NOWnews》資料照）
▲遠東SOGO百貨36週年慶壓軸登場，11月9日起跑至11月20日，限時12天，預估檔期業績可達120億元。（圖／《NOWnews》資料照）

記者鍾怡婷/綜合報導

遠東SOGO百貨36週年慶壓軸登場，11月9日起跑至11月20日，限時12天，指定業種單筆滿3000元即可現折300元、化妝品滿6000送800元，SOGO董事長黃晴雯出席記者會表示，今年7店週年慶業績估可達120億元，相較去年成長1％以上，尤其看好疫情後「外貌商機」、「龍年婚嫁、母嬰商品」、「運動時尚」、「禦寒商品」。

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黃晴雯董事長說，疫情結束後百貨零售業迎來一波報復性消費，不過去年第4季後開始回歸正常面，再加上國人疫後出國熱潮，對週年慶檔期業績還是會有影響，但SOGO週年慶業績目標設在120億元，相信不僅可以達標還能超標，雖然120億元設得保守，但對比去年仍成長1%以上。

尤其疫情後恢復社交，看好4大類別在週年慶的業績表現，首先是「外貌商機」像是服飾、彩妝都有成長；再來是「運動時尚」，由於疫情後走出家門，加上運動商品逐漸結合時尚；還有迎接2024年龍年，結婚生子高峰期，相關產品都有上升趨勢；最後是預估今年冬季氣溫低，除了目前銷量陸續增加外，也看好週年慶檔期的加成爆發力。

▲SOGO董事長黃晴雯，。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲SOGO董事長黃晴雯喊出檔期目標業績120億元，看好4大類別業績發展。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲迎接2024龍年，將是結婚生子的高峰期，相關產品業績也有望看漲。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲迎接2024龍年，將是結婚生子的高峰期，相關產品業績也有望看漲。（圖／記者鍾怡婷攝）
遠東SOGO百貨台北7家店週年慶登場，11月9日起限時12天，指定商品滿千折百優惠攻略一次看：

🟡化妝品滿6千送800（600元週年慶電子抵用券+100元特別優惠券+100元餐飲優惠券）

🟡指定彩妝、香水香氛、男士保養 單筆3000折300元（SOGO APP折價券）。

🟡國際精品滿20000送2000，指定精品最高回饋16% 

🟡國泰世華指定精品加碼，週年慶期間滿6萬加贈1200元電子抵用券

🟡時尚男女裝、服飾配件APP會員獨享服飾單筆滿3000現折300、滿5000元現折500優惠

此外，新光三越台北天母店2023週年慶10月26日登場，今（2023）年共導入7家新品牌，包括初魚、31冰淇淋、GLOBAL WORK、VICTORINOX、法雅客、摩曼頓、ELEMIS，新品牌入駐後從4月份至今，已比去年同期業績成長20至30％，業者也自信表示，今年週年慶檔期目標業績4.5億，預估成長5.7％。

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